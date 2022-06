Město Zlín hledá pamětníky pro dokumentární film o rekonstrukci Velkého kina

„Město uvítá bývalé zaměstnance kina, spolupracovníky i pravidelné návštěvníky, kteří by k někdejšímu provozu kina mohli poskytnout svá osobní svědectví či obrazové a písemné dokumenty,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer. Lidé se mohou přihlásit na telefonním čísle 577 630 325 anebo na e-mailové adrese: velkekino@zlin.eu, a to do konce září.

Město již dříve uvedlo, že chce kino opravit, schválilo vítězný projekt na obnovu, finančně však bude náročná. O realizaci by mělo podle primátora Jiřího Korce (ANO) rozhodnout vedení města po podzimních volbách. Obnova kina by podle něj měla stát asi 300 milionů korun, bez externího financování nebude podle primátora v silách města rekonstrukci udělat.

Pořadatelé zlínského filmového festivalu, který nedávno skončil, opakovaně upozorňovali na to, že jim kino schází. Před zavřením objektu jej využívali. Na to, že by se město mělo pustit do obnovy kina, poukazovali také hosté festivalu.