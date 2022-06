Ve Zlíně na Vršavě vznikne kruhový objezd, doprava by měla být plynulejší

Nová křižovatka si nevyžádá velké stavební zásahy, náklady by podle projektové dokumentace měly být asi 3,5 milionu korun. Kruhová křižovatka je navržena jako jednopruhová. Počítá se s odfrézováním asi pěti centimetrů asfaltové vrstvy, položením nového povrchu a novým vodorovným dopravním značením.

„Pro město Zlín je otázka bezpečnosti prioritní, takže si tuto investiční akci vzalo za svou po dohodě se Zlínským krajem. Ten zde chystá dálniční přivaděč k dálnici D49, končící u Fryštáku, který má navazovat na obchvat lokality Zálešná. Dálnice D49 by měla být dokončena v 2024. Také z tohoto důvodu bude stavba kruhové křižovatky ze strany města Zlína dočasnou stavbou, dokud se nepodaří Zlínskému kraji získat povolení k dálničnímu přivaděči,“ uvedl mluvčí.

Pro stavbu kruhového objezdu město získalo veškerá povolení a je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavba musí být dokončena v srpnu, do 14 dní od převzetí staveniště, nejpozději však do zahájení Barum Czech Rally Zlín. „Tyto podmínky byly v rámci povolení stanoveny Policií ČR z důvodu menšího prázdninového provozu. Pokud se městu nepodaří za stanovených podmínek Policie ČR najít vhodného zhotovitele, přesune se investiční akce do roku 2023,“ uvedl mluvčí. Po dobu stavebních prací budou muset řidiči počítat s dopravním omezením.