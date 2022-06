Mezi Brnem a Zlínem začne v pracovní dny jezdit nový zrychlený autobusový spoj

V sobotu pojede nový spoj v 06:50 ze Vsetína do Slušovic, odkud se v 08:35 vrátí do Vsetína. Posílena bude sobotní doprava i na trase ze Zlína přes Hrobice do Slušovic. Některé málo využívané spoje naopak budou zrušeny. Jde například o autobus jezdící v neděli ve 20:00 z Rajnochovic do Podhradní Lhoty na vlakovou zastávku a zpět nebo některé odpolední spoje z Uherského Brodu do Újezdce nebo Šumic a zpět.