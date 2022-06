Zlínský kraj zavede časové jízdné ve vlacích a autobusech

Kvůli zavedením časového jízdného je kraj rozdělen do 98 zón. „Pokud cestujete z jednoho místa do druhého, projíždíte x počtem zón a to tvoří cenu časové jízdného. Pokud ten dotyčný jezdí měsíc do práce, tak řádově těsně za polovinou jízd už se mu vyplatí koupit si časové jízdné,“ uvedl Doležel. Dosud mohli lidé v regionu využívat časové jízdné jen ve vlacích, kde jim je nabízel dopravce. Nyní budou zónové jízdenky nezávislé na dopravním prostředku a dopravci.