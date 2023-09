Zlínská Zikmundova vila nabídne výstavu o příběhu vily i komentovanou prohlídku

Výstava Příběh Zikmundovy vily bude mapovat devadesátiletou historii objektu. První plány vznikly v roce 1933, vila byla postavena v letech 1934 až 1935 jako baťovský dům pro prvního hejtmana zlínského okresu Josefa Januštíka a jeho ženu Marii. O devět let později koupil objekt oscarový režisér Elmar Klos a v roce 1953 se majitelem stal Miroslav Zikmund. „Tehdy, před 70 lety, dostala vila podobu, jakou známe dodnes. Přestavěna byla podle návrhu architekta Zdeňka Plesníka, o interiér se pak postaral designér Miroslav Navrátil,“ uvedla Výlupková. Výstava bude v zahradě Zikmundovy vily od 26. září do 5. října, přístupná bude od úterý do soboty od 14:00 do 18:00 a v neděli od 10:00 do 15:00.