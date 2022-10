Zlínskou Zikmundovu vilu si mohou lidé prohlédnout při komentovaných prohlídkách

Nadační fond Zikmundova vila dnes zahájil prodej vstupenek, které jsou dostupné jen on-line. ČTK to dnes sdělila ředitelka nadačního fondu Magdaléna Hladká.

Zikmund zemřel loni 1. prosince ve věku 102 let. Již dříve nabídl vilu, která je kulturní památkou, ke koupi zlínskému podnikateli a prezidentovi zlínského filmového festivalu Čestmíru Vančurovi, jenž nabídku přijal. Vančura se stal předsedou nadačního fondu, který se od loňska o objekt stará.

Dům nechala ve 30. letech minulého století na zlínských Nivách postavit ve funkcionalistickém stylu firma Baťa pro zlínského okresního hejtmana a vládního radu Josefa Januštíka. Zikmund dům koupil v roce 1953 a nechal jej přestavět. Vzhled vily se za 70 let téměř nezměnil, v interiéru jsou tisíce knih a stovky předmětů získaných z cest po světě. Objekt také dlouhá léta sloužil jako útočiště umělců, spisovatelů a členů disentu.

Lidé budou moci navštívit vilu, kde Zikmund strávil většinu svého života, většinou jednou měsíčně. Kapacita však bude omezená. Domem projdou v jeden den vždy čtyři šestičlenné skupiny. „Kapacita skupiny je předurčena možnostmi interiéru. Návštěvníci totiž vkročí nejen do velkorysého přízemí s knihovnou a s exponáty z cest, ale vystoupají i do komornějšího patra – do soukromých prostor, které dosud sloužily jen Miroslavu Zikmundovi a jeho nejbližším,“ uvedla Hladká.