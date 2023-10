Finanční šmejd okradl moji babičku po telefonu. Během deseti minut! A to jsem si myslela, že nám se to stát nemůže

Byly skoro čtyři hodiny odpoledne. Babička věděla, že než se vypraví na cestu, pobočku jí zavřou. Navíc nechtěla zbytečně ztrácet čas. Co když do té doby budou všechny naspořené peníze pryč ? Rozhodla se tedy pro zablokování karty ihned po telefonu.

„Bankéř“ chtěl od babičky nadiktovat číslo karty, datum platnosti a CVV kód. Babička si došla pro brýle, kartu a všechno mu řekla. Bankéř řekl, že jí za pár minut přijde přes SMS zprávu kód, který mu má nadiktovat – jako potvrzení, že je skutečnou majitelkou karty. Když jsem se na to pak babičky ptala, prý jí to vůbec nepřišlo divné.

Mezitím muž babičce sdělil, že jí hned po předání kódu kartu zablokuje. A prý se až do zítřka nemá do internetového bankovnictví přihlašovat a zítra ve dvanáct hodin si má zajít na pobočku, aby jí kartu odblokovali. Babička všechno odkývala, a protože jí mezitím přišel kód, nadiktovala mu ho. Babičku nenapadlo, že ten šmejd právě použil číslo, platnost a CVV kód její karty v internetovém obchodě, kde si do košíku vložil zboží za 28 000 korun. Platbu pak potvrdil kódem, který babičce přišel v SMS zprávě. Babička to dlouho nemohla pochopit, když jí paní na pobočce druhý den řekla, že tímhle způsobem banka karty neblokuje.