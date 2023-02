Fotovoltaika mění Česko: Poznáte ale opravdu kvalitního a seriózního dodavatele?

Od letošního roku se rozšířila možnost pořízení fotovoltaické elektrárny až do výkonu 50 kWp bez licence a stavebního povolení. Podle dat Solární asociace bylo za rok 2022 připojeno celkem 289 MWp výkonu elektráren, což je o 227 MWp více než v roce předcházejícím. Obrovský zájem o fotovoltaiku byl způsoben mezinárodní situací na trhu s energiemi – rychle rostoucími cenami a omezením dodávek plynu.

Nárůst zájmu potvrzuje i René Milota, jednatel společnosti Acetex: „I my v Acetexu můžeme tento trend potvrdit. Byly měsíce, kdy jsme zaznamenali meziročně i 300% navýšení poptávek. Celých 95 procent se nám podařilo uspokojit. Zbylých 5 procent nebylo možné z nejrůznějších důvodů realizovat. Většinou se jednalo o technické překážky na straně stavby. A protože k zákazníkům přistupujeme vždy férově, tak v případě, že fotovoltaiku na budovu nelze umístit, nebo pro majitele nemá efektivní využití, nabídku odmítneme a doporučíme jiná, vhodnější řešení.“

Foto: archiv Acetex.cz Podle dat Solární asociace bylo za rok 2022 připojeno celkem 289 MWp výkonu elektráren, což je o 227 MWp více než v roce předcházejícím

Anketa Podle čeho budete vybírat dodavatele fotovoltaické elektrárny? Jako ve všem dám na doporučení, kladné recenze a individuální přístup k mým potřebám a požadavkům 71,4 % Nedokážu posoudit, dodavatele vybírat nebudu 28,6 % Rozhodovat bude jedině cena, ostatní mě nezajímá 0 % Celkem hlasovalo 7 čtenářů.

Jak vybrat dobrého dodavatele?

Enormní zájem o fotovoltaické elektrárny přinesl na trh velké množství firem, z nichž si vybrat toho nejlepšího dodavatele je opravdu oříšek. Právě proto Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) vydal desatero pro výběr fotovoltaiky. Jak tedy postupovat?

1. Ujasnit si proč. Základem je vědět, proč vlastně fotovoltaiku chcete. Odpovědí by určitě nemělo být: „protože ji má soused“, ale protože vás zajímají její ekonomické (úspora, větší soběstačnost) či ekologické (méně zplodin) aspekty.

2. Rešerše a výběr dodavatele je druhým krokem. Dodavatele byste si určitě měli prověřit, přečíst si reference ostatních zákazníků (například na nezávislém portále RefSite, kde jsou ověřené recenze), zjistit si, kolik má za sebou realizací. Ale třeba se i podívat na rozsah nabízených služeb. Samozřejmostí by mělo být i vypracování projektové dokumentace, kompletní vyřízení dotace a žádosti o připojení do sítě, ale i záruční a pozáruční servis.

„Dobré je si také zjistit, zda je daný dodavatel členem profesních asociací působících na českém trhu. Mezi ty největší patří již zmíněný CAFT a také Solární asociace,“ vysvětluje René Milota ze společnosti Acetex a pokračuje: „Například Solární asociace vydala pro své členy etický kodex zásad pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren zvaný Etalon. Je dobré zvolit firmu, která se k němu veřejně hlásí.“

Etalon Solární asociace Jedná se o zásady pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren, které zajišťují klientovi jednotný a zejména transparentní přístup dané společnosti v případě realizace zakázky. Součástí zásad Solární asociace jsou například podmínky dodání konkrétní nabídky na základě osobní návštěvy u klienta, a to do jednoho týdne po zaslání poptávky, nebo realizace takového řešení, které zohledňuje maximální přínos pro zákazníka a nikoli maximální výši dotace. Součástí deklarace jsou třeba i finanční podmínky, za kterých je zakázka realizována, a podmínky pojištění dané společnosti. Foto: Acetex.cz Společnost Acetex má ověřené reference a vysoké hodnocení

3. Jaký výkon elektrárny budou potřebovat, je také jedna ze zásadních otázek. Realizační firma by měla umět navrhnout takové řešení, které je pro danou domácnost optimální. A to na základě podkladů, které majitel nemovitosti dodá. Cenová nabídka od dodavatele by měla být vždy transparentní, jasná a srozumitelná. Měli byste si ověřit, že cena zahrnuje všechny potřebné prvky pro instalaci fotovoltaické elektrárny.

4. Baterie ano, či ne? Baterie slouží primárně k ukládání přebytků energie, kterou hned nespotřebujete. Když jste doma zejména ráno a večer, ale slunce svítí hlavně přes den, tak je pravděpodobné, že by pro vás mohlo být bateriové úložiště přínosem. Sekundárně lze baterii využít i v případě výpadků sítě.

5. Kvalita dodávaných komponentů je to, co výrazně prodlužuje životnost vaší fotovoltaické elektrárny. Proto je dobré zaměřit se na značkové komponenty.

„My používáme ověřené solární panely značky AEG, na které je záruka 25 let. Srdcem každé elektrárny je střídač. Ty máme od osvědčených dodavatelů AEG, Wattsonic a GoodWe. Systém pak doplňujeme bateriemi AEG, Pylontech, Wattsonic,“ zmiňuje Rané Milota, jednatel společnosti Acetex.

Foto: archiv Acetex.cz Profesionální a seriózní dodavatel by měl ke každé poptávce přistupovat individuálně a s ohledem na to, co zákazník od realizace očekává

6. Umístění solárních panelů je pro výkon elektrárny jedním ze zásadních prvků. Vhodný je jih, východ a západ. Severní strana se nedoporučuje. Profesionální dodavatel by měl majiteli nemovitosti již při prvním jednání říci, jak je jeho střecha orientovaná a jaké další možnosti případně pro instalaci má – na pozemku, na garáži a podobně.

7. Elektrárna se uvádí do provozu připojením do distribuční sítě, které předchází žádost. I tu by za majitele měla vyřídit realizační společnost.

„Protože opravdu děláme fotovoltaické elektrárny na klíč, může si u nás zákazník zaplatit i úpravu rozvaděče elektroměru. Není to sice součástí základní nabídky, ale umíme to. Děláme úpravy rozvaděče elektroměru dle připojovacích podmínek dané distribuce,“ upřesňuje René Milota.

8. Nikdy neplaťte vše předem. Spolehlivý dodavatel nikdy nechce celou platbu předem, ale financování zakázky rozdělí na několik plateb – zálohu a doplatek po realizaci stavby.

9. Na většinu realizací se vztahuje státní dotace z programu Nová zelená úsporám. Celý administrativní proces, ale i kontrolu výplaty by profesionální firma měla pro majitele zajistit automaticky.

Foto: Acetex.cz Acetex oslovují kvůli montáži fotovoltaiky stále častěji i firmy

10. Předáním stavby spolupráce nekončí. Kvalitní společnost nabízí jak záruční, tak i pozáruční servis. Nepochybnou výhodou je, pokud je součástí i vzdálený monitoring, který dokáže detekovat případné anomálie v reálném čase a provést vzdálené přenastavení.

Vytvoření nabídky pro zájemce tedy není jednoduchá záležitost a neobejde se bez osobní návštěvy. Proto například zmíněný Etalon Solární asociace uvádí, že by měla být vypracována do týdne od poptávky.

Pověstnou stopkou by pro zájemce o fotovoltaiku tedy měly být ty nabídky, které obsahují kompletní řešení včetně cenové kalkulace a jsou zaslány do několika minut po poptávce. Takováto nabídka je univerzálním řešením, která nerespektuje individuální potřeby a zájmy zákazníka včetně nepřihlédnutí k technickému stavu domu, na který by se fotovoltaická elektrárna měla instalovat.

Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit. Přejít před obsah vložený z jiného webu. Jak se instaluje fotovoltaická elektrárna s bateriovým úložištěm, se můžete podívat ve videu. Jedná se o instalaci společnosti Acetex v Jihočeském kraji s 27 full black (celočernými) panely značky AEG. Celkový výkon elektrárny je 9,9 kWp a bateriové úložiště Wattsonic s kapacitou 15,3 kWh.

Zkušená firma přesně ví, co se od ní očekává

Vhodné je si také zjistit, zda se společnost zabývá komplexním řešením v oblasti obnovitelných zdrojů, nebo třeba jen jedním specifickým řešením, typicky právě fotovoltaikou. Výhodou kombinované nabídky je, že realizační společnost dokáže vyřešit majiteli více potřeb najednou a zajistit například i vyšší dotaci ze státního programu.

„Pokud má zákazník zájem jen o ekologickou a ekonomicky výhodnější výrobu energie, tak v tom případě je pro něj vhodný systém fotovoltaické elektrárny. V případě, že chce řešit ohřev vody i vytápění, měl by uvažovat o tepelném čerpadle. Pokud chce obojí, tak kombinace těchto zdrojů dává smysl. A i to umíme navrhnout a realizovat. Při kombinaci zdrojů jsou samozřejmě poskytovány vyšší státní dotace,“ doplňuje René Milota ze společnosti Acetex.

Společnost Acetex působí na českém trhu s obnovitelnými zdroji energie již několik let. Má za sebou více než tři tisíce úspěšných realizací v oblasti fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel napříč celou Českou republikou. A že si firma dokázala získat mezi zákazníky renomé, svědčí i dohledatelné vysoké kladné hodnocení.