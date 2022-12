I v době ekonomické krize a rostoucí nezaměstnanosti svítá v Česku na lepší zítřky

ROBE lighting patří mezi nejstabilnější a nejrychleji rostoucí značky v oblasti zábavního průmyslu. Ročně investuje do vývoje nových technologií a svůj úspěch staví na budování pozitivních vztahů se zákazníky, kterým věnuje maximální péči. Věří, že klíčem úspěchu je investice do výzkumu a vývoje stejně jako do lidských zdrojů a vztahů.