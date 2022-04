Investovat do nemovitostí bez rizika a i po malých částkách? Jde to!

Vzít si na investici do nemovitosti hypotéku představuje rizika převyšující výhody.

Zároveň se návratnost takové investice počítá na desetiletí. Ani případný pronájem takto pořízené nemovitosti nepřináší žádné výnosy, neboť ve většině případů je utržené nájemné nižší než splátka hypotéky. Přesto všechno jsou nemovitosti prověřenou oblastí, kam lze uložit volné prostředky a mít tak jistotu, že budou zhodnocované v čase.

Investování není jen pro vyvolené

Z výše napsaného vyplývá, že investice do nemovitosti je záležitost pro finančně silné hráče a že pro ty, kdo nedisponují vlastními miliony, je tento trh nedostupný. To ale není tak docela pravda. Na trhu operují crowdfundingové společnosti, které investují buď přímo do nemovitostí nebo do projektů nemovitostmi jištěnými. A prostřednictvím těchto crowdfundingových společností se mohou na výnosy z nemovitostí těšit i menší investoři. Jak na to? Princip tohoto investování je jednoduchý.

Se správnými partnery je to snadné

Můžeme si to ukázat na příkladu společnosti RONDA INVEST. Ta na svých webových stránkách nabízí hned několik projektů, do nichž je možné investovat. U každého projektu je uvedena minimální částka investice, roční výnos v procentech a doba trvání investice. U většiny projektů je minimální částka investice tisíc korun a roční výnos kolem sedmi procent. Investor se zaregistruje na stránkách společnosti, vyplní nezbytné formality, vybere si projekt a pošle peníze na účet. Od té chvíle mu každý měsíc přistane na účtu poměr ročního výnosu a po uplynutí předem dané doby úvěru i investované peníze. Tak jednoduché to je. A ani se přitom nemusíte zvednout od počítače.

Zajistěte se na stáří

Investovat jednorázově tisícikorunu je sice ekonomicky výhodné, ale o skutečné investici – která vás může zajistit na stáří nebo vám zhodnotí úspory – nemůže být řeč. Skutečný význam vám přinese sice malá, ale pravidelná investice. I s malými částkami se po letech můžete dostat k zajímavému výnosu, jaký vám žádná banka rozhodně nenabídne. Kdybyste každý měsíc výše popsaným způsobem investovali pouhé tři tisíce korun s čistým ročním výnosem šest procent, tak za dvacet let se dostanete na částku bezmála 1,4 milionu korun. Když si stejnou částku budete dávat do šuplíku, budete mít za dvacet let 720 000 korun, tedy polovinu.

Rizika jsou přitom minimální. Konkrétně společnost RONDA nabízené projekty drobným investorům pečlivě prověřuje. Nejprve zainvestuje sama a teprve, když je vše v pořádku a splácení probíhá bez problémů, nabídne na svých webových stránkách projekt investorům. Noví investoři se zároveň mohou těšit na bonusy k první investici: v hodnotě do 9 999 Kč je bonus padesát korun, od 10 000 až 19 999 Kč je výše bonusu 500 Kč a při investici nad 20 000 Kč je výše bonusu tisíc korun. Jak už jsme zmiňovali, vše lze realizovat on-line z pohodlí domova a bez jakýchkoli vstupních nebo jiných poplatků.

Bonus pro začínající investory výslednou sumu ještě výrazně zvýší, zvlášť, pokud jej také investují. Vezměme si jako modelový příklad investici do projektu z nabídky RONDA INVEST – Praha 5 Smíchov (3. etapa), a to investujete-li jednorázově sumu 20 000 Kč k 30. dubnu 2022. Tento projekt bude ukončen k 30. červnu 2023 a má roční výnos 6,07 %.