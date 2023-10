Možná přiletí i netopýr. Voda přiláká do vaší zahrady rozmanité živočichy

Voda je jedním z nejkrásnějších prvků, které můžete do své zahrady umístit. Její živý ekosystém přináší do prostředí harmonii, zlepšuje mikroklima v zahradě a poskytuje životní prostor mnoha živočichům. Přivítat tak můžete žáby, motýly, vážky, ptáky, veverky či netopýry, kteří přispívají k biodiverzitě vaší zahrady.

Vodní element v zahradě uspokojí všechny vaše smysly. Voda do zahrady vnese pohyb, příjemný zvuk, osvěžující atmosféru, vlhkost i vůni.

TIP: Nemusíte mít strach, že by vám netopýři o půlnoci sáli krev, protože všechny druhy žijící v Česku jsou hmyzožravé.

Druhy vodních prvků ideálních do zahrady:

TIP: K osvětlení vodních prvků se využívají stejné druhy světel jako pro osvětlení jezírka. Reflektory se umisťují do vody těsně k fontánové trysce a paprsek míří vzhůru s proudem vody. Světla slabší intenzity se mohou rozmístit i kolem fontány. Obdobně je tomu u osvětlení potoků, kaskád a vodopádů.

Tsukubai neboli kamenné nádržky jsou jedním ze symbolů japonské zahrady. Tsukubai je v japonských zahradách umístěna u vchodu do zahrady. Vstupující návštěvníci si mohou umýt ruce, což symbolizuje, že do zahrady vstupujete s čistým tělem i myslí. Nádržka také může sloužit jako pítko pro ptáky. Dále jako vodní rezervoár pro lekníny nebo jako ozdobný prvek s vodou do skalky.