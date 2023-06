Nahlédli jsme do zákulisí zdravého financování: Kdo v Česku investuje do firemních dluhopisů a jaké obory jsou dlouhodobě v kurzu?

Dluhopisy patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější a nejspolehlivější způsoby zhodnocování peněz pro soukromé investory. V posledních několika letech jsou to ovšem konkrétně firemní dluhopisy , které si drží punc stability s jistou mírou finanční přitažlivosti pro širokou veřejnost. Pro běžné smrtelníky se svět finančnictví či investování dlouhou dobu točil jen kolem filmového dobrodružství nelítostného vlka z Wall Street a dobře padnoucích obleků. To se však změnilo!

Zajímalo nás, kdo v Česku do firemních dluhopisů reálně investuje. Pro odpovědi jsme se vydali k tomu nejpovolanějšímu z nejpovolanějších – Pavlu Kuchálikovi, jednateli společnosti Polymer Nano Centrum. Je to totiž právě on, kdo každý den přichází do styku se zájemci o investice do firemních dluhopisů, a to jak z řad laické veřejnosti, tak i zkušených investorů. Aktuálně je v plném proudu druhá vlna emisí firemních dluhopisů společnosti Polymer Nano Centrum, jejímž cílem je proinvestovat částku 75 milionů korun. Jaké zajímavosti jsme se dozvěděli? Tipnete si, kdo je typickým českým investorem?