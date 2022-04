Protonové centrum úspěšně léčí rakovinu už deset let

„Když jsme před deseti lety začínali, bylo podobných center na světě třicet a všechna ozařovala v módu pasivního rozptylu. To byla ta základní modalita, která umožňovala léčit poměrně malé a symetrické nádory,“ říká ředitel zdravotního úseku doc. MUDr. Jiří Kubeš Ph.D. Už zmiňované tužkové skenování ale podle jeho slov otevřelo obrovský prostor k léčbě nádorů i o velkém objemu, složitě tvarovaných nebo na hůře dostupných místech. „Obecně se protonová radioterapie přesunula z určité třešničky na dortu do polohy standardního postupu, který je v mnoha situacích velmi prospěšný. Množství lidí, kterým dnes dokážeme smysluplně pomoci, se z mého pohledu zdesetinásobilo.“

„Asi nebudu daleko do pravdy, když řeknu, že máme nejvíce pacientů na světě léčených touto technikou,“ dodává docent Kubeš. „A když máte něčeho nejvíc na světě, tak s tím máte největší zkušenost. Tady u nás kombinujeme technologii, kterou máme k dispozici, se znalostmi, které jsme za těch deset let získali, a personálem, který je kvalitní po všech stránkách. A to od fyziků přes lékaře až po radiologické asistenty a další. Co je podle mě také důležité, je to, že přístup celé naší kliniky k pacientům je mimořádně vstřícný.“