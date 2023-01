Rok 2023 bude pro investování obtížný. Odborníci doporučují osvědčené dluhopisy

Investory tak opět lákají konzervativnější investice – firemní dluhopisy , za kterými stojí prověřené firmy a obory, ideálně pak ty s tuzemskými kořeny a zázemím. Podle prvních náznaků budou investoři v letošním roce setrvávat u defenzivních sektorů, jako je například farmacie, zboží každodenní potřeby či obnovitelné zdroje, a statut bezpečného přístavu by si i nadále měly udržet akcie v obranném sektoru bez ohledu na geopolitickou situaci.

Firemní či korporátní dluhopisy jsou dluhové nástroje v podobě cenných papírů, které jsou danou společností vydávány jako prostředky k získání potřebných financí. Ty jsou určeny k tomu, aby společnost mohla expandovat nebo se zapojit do lukrativních projektů, u kterých se očekává zvýšení ziskovosti.

Co je firemní dluhopis?

Poslední měsíce minulého roku ukázaly obrovský nedostatek vhodného a dostupného materiálu například v obranném průmyslu. Jsou to právě unikátní inovativní řešení v podobě nanostrukturovaných plastů, která pomáhají na tento nedostatek a zvýšenou poptávku reagovat adekvátně. Aby však bylo možné uspokojit poptávku celosvětového trhu, je nutné co nejrychleji navýšit výrobní kapacity společnosti Polymer Nano Centrum. Ta se rozhodla vzniklou situaci řešit mimo jiné i nabídkou stabilní a bezpečné formy investice , která je určena široké veřejnosti.

Nákup firemních dluhopisů firmy Polymer Nano Centrum je velmi jednoduchý a dá se rychle vyřešit online prostřednictvím webových stránek . Online vyplníte poptávku, podepíšete smlouvu, převedete peníze, poštou vám přijde dluhopis nebo dluhopisy a pak už se jen můžete radovat, jak vám každý měsíc přistane na účtu úrok ve výši 9,8 procenta. Na konci emise se vám vrátí investované prostředky v původní výši zpět na účet. Ano, takhle jednoduché to je.*

* Nejedná se o veřejnou nabídku cenných papírů, ale o PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ společnosti POLYMER NANO CENTRUM s.r.o. a nabídku jejích korporátních dluhopisů s prospektem schváleným ČNB (včetně případných dodatků prospektu; to vše dostupné pod výše uvedeným hypertextovým odkazem). Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru (dluhopisu) ČNB pouze osvědčuje, že schválený prospekt splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti požadované nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129. Schválení předmětného prospektu ze strany ČNB nemá být chápáno jako potvrzení emitenta nebo kvality dluhopisů, které jsou jako cenné papíry nabízeny nebo přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Potenciální investor by měl předmětný prospekt přečíst a prostudovat, než učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopil potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do těchto korporátních dluhopisů.