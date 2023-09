Takhle to vypadá v praxi: Sdílená energie pro bytový dům, který spojil síly se střešní fotovoltaikou

Do dvou dnů si s ním domluvil schůzku a poslal mu také prvotní nabídku s kalkulací úspory. Ta našeho jednatele zaujala a do týdne došlo na bezplatnou osobní konzultaci a prohlídku domu. Při ní musel ocenit, že technici S-Power Energies přistupovali k budoucí projektu zodpovědně a individuálně na míru konkrétního domu a potřeb jeho obyvatel. Jasně kladli důraz na vhodné nadimenzování střešní elektrárny a na nejvýhodnější distribuci vyrobené energie.

Dříve by to znamenalo stopku pro všechny ostatní majitele bytů. Podle nové vyhlášky už jednotný souhlas nepotřebujete. Nyní vám stačí dvě třetiny hlasů spoluvlastníků. Kdo nemá zájem, nemusí se zapojovat. Řešením je sdílení energie přes alokační klíč. Jedná se o procentuální rozdělení přebytků energie mezi jednotlivé byty. Ty se využívají, až se pokryje spotřeba pro společné prostory domu, jako je osvětlení a výtah.

Přebytky, které nepadnou na společné prostory a domácnosti, se použijí k ohřevu TUV nebo k provozu tepelného čerpadla. Pokud zbyde nějaká energie navíc, uloží se do 19kWh lithiových baterií, ze kterých se dá elektrická energie čerpat večer nebo se může prodat do sítě.

Na střechu bytového domu ve Stodůlkách bylo firmou S-Power Energies instalováno 42 panelů s výkonem 460 Wp. To znamená, že elektrárna by měla vyrobit 20 MWh energie ročně, což pokryje značnou část spotřeby domu.

Díky štědré dotaci NZÚ celý projekt vyšel na 710 420 korun. Bez dotace by to ale bylo 1 322 220 korun. Návratnost investice by měla být kolem 4,5 roku, přičemž životnost fotovoltaického systému je 25 let.