dostáváte od nás dubnový Zpravodaj Sherlock Senior. V první části najdete příklady aktuálně šířených hoaxů, v druhé nabídku bezplatných online kurzů mediálního vzdělávání. V závěru jsme pro vás shrnuli důležité zprávy, které by vám neměly uniknout.

Pokud narazíte na informaci, která by podle vás mohla být hoaxem, napište nám, prosím. Přejeme vám v těchto dnech především pozitivní mysl.

Nejenže je v příspěvku zpochybněna lokace, ale nevíme ani to, kdy fotografie vznikly. Mohly totiž klidně vzniknout ještě před válkou. Zajímavý je i člověk vystupující na Twitteru pod jménem Sallah Addin, který zveřejnil jednu z fotografií. Profil existuje od ledna letošního roku, první příspěvek se na profilu objevil 14. února a další až v polovině března. Od té doby zveřejnil přes 150 příspěvků, zhruba pět příspěvků denně. Tato náhlá hyperaktivita je velmi neobvyklá. Profil neobsahuje žádnou fotografii a v popisku se dotyčný představuje jako „analytik pro střední Asii a Afghánistán“. Jméno analytika však není nikde na internetu dohledatelné.

Když Ruská federace napadla svého východního souseda, Ukrajina dostala podporu od řady organizací z celého světa. Jedním z podporovatelů je i kanadská organizace Firefighter Aid for Ukraine (zkratka FAU, v překladu Hasičská pomoc Ukrajině). Ta už od roku 2012 shromažďuje potřebné vybavení pro ukrajinské hasiče. O daru edmontonských hasičů se píše dokonce i na facebookovém profilu FAU. Německá zpravodajská agentura DPA (obdoba české ČTK) potvrdila , že fotografie byla pořízena ve Lvově. Americká stanice CNN tedy nelhala.

„Ruská válečná lodi, jdi do prdele!“ To byla reakce na výzvu ruské flotily, aby se ukrajinská posádka Hadího ostrova vzdala. Třináct ukrajinských obránců ostrova pak mělo do jednoho zemřít, o čemž informovala všechna světová média, včetně těch nejvýznamnějších, jako je Reuters. Odpověď Ukrajinců se objevila i na tričkách či graffiti po celém světě. Padlí vojáci měli být dokonce vyznamenáni ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jenže, jak se ukázalo, nikoli 13, ale dokonce 19 Ukrajinců bylo vyměněno za ruské zajatce.