10 největších hvězd Tour de France 2022

Velkým soupeřem mu bude určitě silná stáj Jumbo-Visma. Nad konkurencí INEOS Grenadier už visí trochu otazník. Bývalý vítěz Tour Bradley Wiggins řekl webu cyclingnews.com s nadsázkou, že jedinou šancí jak Slovince překonat, je koupit ho a místo na Tour poslat na Giro. Když se Wigginse zeptali, zda si myslí, že by ho před deseti lety na Tour sám porazil, řekl: „Na to je těžké odpovědět. Když se na to dívám teď a očima závodu před deseti lety, zdá se mi to jako dva oddělené světy. Přirozeně, automaticky bych si myslel, že neexistuje způsob, jak bych ho mohl porazit. Ale možná bych zradil své bývalé já, kdybych to řekl.“