Předpověď, kdo vyhraje Tour de France: buď Pogačar, nebo covid-19

Pro Amaury Sport Organisation, pořadatelskou agenturu Tour de France je to extrémně nepříjemná zpráva. Pokud by se virus měl šířit podobným tempem i na třítýdenním závodu, mohl by to být konec závodu.

Mnohem zajímavější je proto podívat se na to, co absolvoval Pogačar před Slovinskem.

Proč zrovna taková příprava? Někteří odborníci se domnívají, že Pogačar potřeboval udělat dvě věci. Zavděčit se domácím fanouškům a sponzorům, proto jel Kolem Slovinska. Ten hlavní test výkonnosti však absolvoval v Livignu, kde si mohl bez jakýchkoli omezení vyzkoušet, jak na tom opravdu je. Kdyby závodil na Dauphiné, musel by přizpůsobovat často tempo soupeřům a třeba jet pomaleji. Tady si to rozdal sám se sebou a dostal se na své limity bez pozornosti druhých.

Proti Pogačarovi se určitě postaví velmi silný tandem Jumbo-Visma s Rogličem a Vingegaardem. Před Dauphine si Jumbo-Visma zatrénovala na vysokohorském kempu ve španělské Sierra Nevadě a pak se vypravila na test formy do Francie. Mělo to jasný důvod. Stáj si tím otevřela možnost vrátit se do vysoké nadmořské výšky ještě jednou před Tour de France. Kdyby zvolili poslední etapák Kolem Švýcarska, už by to do startu „Staré dámy“ v Dánsku nestihli. Jak Seznam Zprávám řekl v současnosti nejlepší český cyklista Jan Hirt, který dojel na skvělém šestém místě Giro, vysokohorské kempy jsou dnes klíčovým prvkem tréninku před velkými etapovými závody.