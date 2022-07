Vítěz bere 12 milionů, česká kombinéza za 80 tisíc. Zajímavosti Tour de France

Z celkové částky si odnesl 500 tisíc eur (12 350 000 korun), stejné peníze, které obdržel za vítězství v ročníku 2020. Se svými třemi etapovými vítězstvími a dny ve žlutém trikotu plus dny v bílém a puntíkovaném dresu (za to vše jsou další odměny) dosáhl však Pogačarův výdělek cca 17 500 000 korun.

Sportovní ředitel UAE Team Emirates Aart Vierhouten doprovázel Tadeje Pogačara, když testoval dlážděné úseky pro Tour de France 2022. Bývalý profesionální jezdec popsal to, co viděl, když přijel do druhého sektoru, jako životu nebezpečné.

„Jsem překvapený z druhé sekce,“ řekl Vierhouten webu Sporza poté, co sledoval Pogačara. „Nikdy bych to do závodu nezařadil, kdybych byl organizátorem.“ 155 km dlouhá 5. etapa Tour de France z Lille do Arenberg Porte du Hainaut zahrnuje 11 dlážděných sekcí. „Na posledních dlážděných úsecích může jet skupina 40 jezdců pohromadě. Ale na těch prvních úsecích pojede celý peloton. Je to životu nebezpečné a v případě deště naprosto nezodpovědné.“