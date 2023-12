Bez Štybara. Dva veteráni a dva mladíci se pokusí prorazit v pelotonu

Dva veteráni ve stáji Soudal QuickStep Josef Černý (30 let) a Jiří Hirt (32 let). A dva mladíčkové – Mathias Vacek (21 let) v týmu Lidl Trek a Pavel Bitnner (21 let) v DSM Firmenich PostNL budou v následujícím roce třímat český prapor špičkové silniční cyklistiky.