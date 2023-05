Bojovat s počítačovými hrami nedává žádný smysl, říká expert

Praha příští víkend přivítá účastníky finále Mezinárodní Gsport ligy univerzit. Studenti vysokých škol se mezi sebou utkávají v počítačových hrách i na sportovištích, což by podle odborníků z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) mělo reprezentovat každodenní realitu. Online studujeme, pracujeme, bavíme se, prostě žijeme online. Právě proto nesmí stát sport ani v budoucnu stranou.

Online tady je a bude

Inteligentní lidé se digitalizaci světa nebrání. Přijímají ji, umějí ji využít, ať už ke studiu, v práci nebo při zábavě. A přitom mají stále dostatek času na sport a pohybové aktivity. Dá se předpokládat, že vítězové Mezinárodní Gsport ligy univerzit budou právě takovými lidmi.

„Digitalizace se dotýká prakticky všeho, co nás obklopuje. Významnou měrou vstoupila i do světa zábavy, takže počítačovým hrám se dnes věnuje obrovské množství mladých lidí. Je to fakt, který musíme přijmout. Bojovat s ním nedává žádný smysl,“ říká Zdeněk Ledvina, vedoucí esportového oddělení na FTVS UK.

Češi a videohry Téměř 40 % obyvatel ČR ví, co je to esport

21 % české populace +15 let jsou fanoušci esportu (3,1 % hraje, 10,4 % pouze sleduje, 7,5 % hraje i sleduje)

Průměrný čas strávený hraním videoher je 16 hodin týdně (ženy hrají významně méně)

77 % fanoušků esportu se věnuje nějakému sportu (nejčastěji cyklistice, běhu a plavání)

Nejpopulárnější videohrou je Counter-Strike Zdroj: STEM/MARK, Česká asociace esportu

Spojení Fakulty tělesné výchovy a sportu s esportem se jeví jako svým způsobem kontroverzní krok. Přece jen, gameři na FTVS… Ale Zdeněk Ledvina, mimochodem sám bývalý vrcholový sportovec, a to hned na několika frontách, si jej umí obhájit. Je přesvědčený, že esport do našich životů přináší řadu pozitiv, počínaje přirozeným učením angličtiny přes rozvíjení prostorového vnímání nebo schopností komunikace v týmu až po zdokonalování samotné práce s počítačem.

„Přínos gamingu pro budoucí život tu určitě je a především na něj se chceme zaměřovat a dále jej rozvíjet. Nestrkejme tedy před esporty hlavu do písku, ale vezměme si z nich to pozitivní,“ radí Zdeněk Ledvina.

Češi, máte dobrý nápad

Pražská škola dokázala rukavici jménem esport zdvihnout způsobem, který inspiruje i mnohé zahraniční univerzity. „Na akademické půdě je to atraktivní a vysoce aktuální téma. To, jak jsme ho na FTVS dokázali uchopit, nám teď otevírá dveře ke spolupráci s univerzitami, stejně jako s firmami po celém světě,“ pochvaluje si Ledvina.

Projekt Gsport, na kterém fakulta spolupracuje s firmou E4S Czech, si hned od začátku získal hodně příznivců. Z českých škol se ho vedle Karlovy univerzity účastní Univerzita Hradec Králové, Univerzita Pardubice, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a VŠB - Technická univerzita Ostrava. Ze zahraničí jsou to Staffordshire University z Velké Británie, italská University of Trento, finská Kajaani University of Applied Sciences, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a portugalská Sport Sciences School of Rio Maior.

Gaming + Sport = GSport Tak vznikl název pro propojení gamingu s fyzickou aktivitou.

Kvalifikační část soutěže odstartovala v dubnu a probíhala pět týdnů, během kterých hrály týmy na dálku CS:GO a e-fotbal FIFA. Zároveň ale byli všichni hráči povinni vykonávat i klasické sportovní aktivity a spalovat kalorie. Výsledky evidovali ve speciální aplikaci. V případě, že gamingová část soutěžení dopadla nerozhodně, rozhodoval o vítězi právě větší počet spálených kalorií. A právě to se podle Zdeňka Ledviny dělo docela často.

Foto: E4S Czech, Seznam Zprávy První finále Gsport ligy univerzit proběhne už o tomto víkendu

Ve finále, které se uskuteční už o nadcházejícím víkendu, se proti sobě v areálu FTVS v pražských Vokovicích týmy postaví v malé kopané a také na překážkové dráze vytvořené se zřejmou inspirací počítačovou hrou Counter-Strike: Global Offensive. V prostorách Home of AV ve Voděrádkách u Prahy se uskuteční esportová klání. Výsledky se sčítají a pro vítězství v Mezinárodní Gsport lize univerzit bude nutné prokázat kvality jak s počítačovou myší v ruce, tak s míčem u nohy a na překážkové dráze.

O titul se v pražském finále nakonec utkají reprezentanti Kajaani University of Applied Sciences, trnavské Univerzity sv. Cyrila a Metoda, VŠB - Technická univerzita Ostrava a Univerzita Pardubice.

Gsport může být trefou do černého

„Deset participujících vysokých škol vypadalo v začátku projektu jako úspěch, příští rok ale neskromně počítáme nikoliv s deseti, ale s desítkami univerzit,“ říká Hana Šindlerová ze společnost E4S Czech. Ligu univerzit podporují materiálně i finančně. Mimo jiné do soutěže věnovali 1000 eur jako prize money pro vítěze. „První ročník Gsport ligy univerzit má už nyní velký ohlas a my máme tím pádem velké plány do budoucna. Budeme ale muset sehnat další sponzory,“ přiznává Šindlerová.

Věří, že by myšlenka soutěžení v esportu propojeném se skutečnými pohybovými aktivitami mohla zaujmout neporovnatelně větší publikum, než jsou vysokoškoláci. A pak by snad mohla přinést i komerční úspěch. „Umím si představit, že se nám liga univerzit už brzy rozroste do národních kol, s vyvrcholením v podobě mezinárodního finále. Stejně tak by ale počítačové hry kombinované s fotbálky a dalšími sporty mohly zaujmout středoškoláky,“ přemítá Hana Šindlerová.