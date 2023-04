Český cyklista ve žlutém dresu. To na velkém závodě už dlouho nebylo

Čeští silniční cyklisté to nemají v obří světové konkurenci snadné. Přesto už získali za posledních 30 let slušné úspěchy. Jen výběr z těch největších - Ján Svorada má 11 vítězství z etap na Grand Tours. Zdeněk Štybar vyhrál tři velké klasiky a etapu Tour de France. Jan Hirt a Josef Černý zvítězili v etapách Gira d’Italia, Leopold König jednou na Vueltě.

Roman Kreuziger vyhrál dvě velké klasiky a dvakrát špičkové etapové závody – Tour de Suisse (2008) a Tour de Romandie (2009). Byl to právě on, kdo jel z Čechů ve World Tour závodě ve žlutém naposledy – před 14 lety. Pro správnost doplňme, že před deseti lety ještě vyhrál dnešní Benelux Tour (tehdy Eneco Tour) Zdeněk Štybar, ale do červeného dresu vítěze se oblékl až po skončení poslední etapy.

Teď se to podařilo jednomu z nejlepších českých cyklistů posledních let Josefu Černému. Pracovitý jezdec z Frýdku-Místku měl samozřejmě trochu štěstí. Je specialistou na časovky a právě časovka byla první etapou letošní Romandie. On ji vyhrál, a proto hned ve středu oblékl žlutý dres. Nic na úspěchu nemění ani fakt, že to bylo jen na jeden den.

Už ta úterní výhra v Bouveret na konci Ženevského jezera byla malým zázrakem. Josef Černý je výborný časovkář, ale mezi horké favority určitě nepatřil. Krátkou a rovinatou „sprinterskou“ trať ale nakonec zvládl za sedm minut 25 sekund, o sekundu rychleji než druhý a třetí.

Tour de Romandie je jakousi generálkou na blížící se Giro. A i když tam nejsou dva největší favorité italské Grand Tour (Primož Roglič a Remco Evenepoel), přesto má pořádně silný peloton a v něm i skvělé časovkáře.

Černému se tak podařilo porazit stávajícího mistra světa v časovce Nora Tobiase Fosse (Jumbo Visma), Remiho Cavagnu (Soudal Quick-Step), Nico Denze (Bora hansgrohe), Ethana Haytera (Ineos Grenadier) nebo Mikkela Bjerga (UAE Team Emirates). Vítězství i převzetí žlutého trikotu může právem považovat za jeden z největších úspěchů kariéry.

Pro českého závodníka je to první vítězství v časovce World Tour a druhé v etapě WT (Giro 2020).

Černý strávil šest let v polském týmu CCC. Vyhrál v jeho dresu v roce 2020 zmíněnou etapu na Giru. Právě to mu pak po náhlém rozpadu stáje pomohlo k přestupu do Quick-Stepu, kde má smlouvu do konce roku 2023.

Hned Vuelta v roce 2021 se mu podařila. V časovkách obsadil páté a čtvrté místo a hodně pomohl Fabiu Jakobsenovi do zeleného dresu.

I jeho úterní vítězství je pro belgickou stáj významné. Soudal Quick-Stepu se totiž letos nedaří zdaleka tak, jako v loňských letech. Ve velkých klasikách se podařilo zvítězit jen Remco Evenepoelovi na monumentu Lutych-Bastoň-Lutych a moc prvních míst tým dosud neposbíral ani v etapácích.