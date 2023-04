Nadal je v kritické situaci. Jeho nepřítel má jméno psoas

„Zpočátku to vypadalo na šest až osm týdnů rekonvalescence, teď jsme na čtrnácti. Situace není taková, jakou bychom očekávali. Všechny lékařské indikace byly dodrženy, ale nevyvíjelo se to tak, jak nám původně říkali. Ocitáme se ve složité situaci,“ uvedl Nadal.

„Zranění se stále nezhojilo a nemůžu odpracovat to, co potřebuji, abych mohl závodit. Trénoval jsem, ale teď před pár dny jsme se rozhodli trochu změnit kurz, podstoupit další léčbu a uvidíme, jestli se to zlepší. Ale nemohu dávat termíny. Kdybych to věděl, řekl bych, ale nevím. Takhle se věci teď mají,“ popsal Nadal otevřeně svou kritickou situaci.