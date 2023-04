Ruský tenista Rubljov, obhájce míru na Ukrajině, konečně prorazil

Vlastně udeřil podruhé, jenže tehdy to souviselo víc s válkou než s tenisem. Pamatujete si, jak loni po zahájení ruské invaze na Ukrajinu napsal po vítězném semifinále v Dubaji na kameru „No war please“? Jasně, mnozí řeknou, že to nestačí, že měl udělat víc, ale v kontextu ostatních ruských sportovců je Rubljov vlastně hrdinou, protože podobně se vyjadřuje dodnes.

Proč je to špatně? Protože když se v 17 letech po vítězství na pařížské juniorce 2014 vyšplhal na světovou juniorskou jedničku, vypadalo to, že udělá brzy pořádný průvan i v dospělém mužském tenisu. Jenže jeho přechod z juniorů, jak zjistili další nadějní hráči, nebyl vůbec snadný. Rubljovův motor se přibrzdil.

Možná to tak mělo být, možná je z těch, kteří nevystřelí jako raketa, ale stoupají vzhůru krůček za krůčkem. V roce 2017 vyhrál svůj první turnaj ATP v chorvatském Umagu a za pár měsíců na US Open dobyl první grandslamové čtvrtfinále.

A zase to šlo vzhůru pomaleji, než byste očekávali. První čtvrtfinále na velkém turnaji v Cincinnati 2019, za rok další dvě čtvrtfinále na French a US Open. První velké finále až v Monte Carlu 2021.

Ale zpět k jeho protiválečným postojům. Uprostřed probíhající války na Ukrajině ruský tenista Andrej Rubljov nepřestává obhajovat mír. Vzhledem k tomu, že má prakticky celou rodinu v Rusku, to není zanedbatelné. Ten, kdo se dívá na seriál Volha, si umí představit, jak by po prvním tvrdém odsouzení ruské agrese zaklepali na dveře bytů jeho příbuzných ostří hoši od tajné služby FSB.

„Nemůžete se chovat, jako by se nic nestalo, protože je to hrozné. Jak jsem celou dobu říkal, je šílené, že tolik normálních občanů trpí a umírá. Není to snadné… je těžké to pochopit,“ řekl Rubljov po turnaji v Dubaji 2023.