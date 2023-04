Teprve teď jde Djokovičovi o všechno

Světová jednička, Srb Novak Djokovič, už vlastně nemusí nutně honit body z „podřadných“ turnajů. To klíčové, o co usiluje, jsou grandslamy – o ně se teď vede rozhodující boj mezi ním a věčným soupeřem, Španělem Rafaelem Nadalem.

Pokud by Djokovič vyhrál Paříž, zasadí tím Nadalovi drsnou ránu. Proč? Pařížská antuka je totiž výlučným kolbištěm Španěla. Tady to on umí lépe než kdekoli jinde. Zde může znovu vyhrát i přes vážné zdravotní trable. A že na tom není dobře, je jasné. Dokonce se odhlásil i z Monte Carla.