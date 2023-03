Rafael Nadal přišel o šanci na absolutní tenisový rekord

Rafael Nadal spadl na třinácté místo světového žebříčku tenistů, a končí tak jedna z nejdelších sérií historie.

Španěl poprvé pronikl do TOP 10 jako 18letý mladíček v roce 2005 poté, co vyhrál Barcelona Open. A zdržel se tam neuvěřitelných 912 týdnů. Už to skoro vypadalo, že by mohl překonat světový rekord Martiny Navrátilové, která v TOP 10 strávila přesně 1000 po sobě jdoucích týdnů.

Zdá se, že Nadal se vrátí na dubnové Monte Carlo Masters. Ale ukončení té nekonečné série otevírá zásadní otázku, jak dlouho vlastně bude Rafa sužovaný zdravotními problémy ještě hrát. V poslední době to s dvaadvacetinásobným grandslamovým šampionem bylo zdravotně jako na houpačce.

Nadala musí těšit aspoň to, že drží mužský rekord v délce nepřetržitého umístění v TOP 10. Už v roce 2020 překonal rekord Jimmyho Connorse, který se držel v desítce 789 po sobě jdoucích týdnů. Navíc dnes už nehraje nikdo ani z hráčů ze světové dvacítky, kteří tam tehdy 25. dubna 2005 s Nadalem byli.

Nadalův sešup začal letos na Australian Open, kde ztratil značné množství bodů do žebříčku poté, co prohrál jako obhájce titulu už ve druhém kole. A od té doby nehrál kvůli problému s kyčlemi. Do Indian Wells, kde se loni dostal do finále, pak v hodnocení klesl o 600 bodů.

„Raději bych chtěl být v TOP 10, to je jasné, ale nakonec člověk musí přijmout věci tak, jak přicházejí,“ řekl v rozhovoru pro Movistar. „Se všemi těmi zraněními, která jsem měl za posledních 18 let, je skoro zázrak, že jsem nikdy nevypadl z desítky. Ale přišla doba, kdy se toho jen za poslední rok stalo hodně: zlomené žebro, dvakrát natržený břišní sval, teď bedrokyčelní sval, problémy s nohou… V tenise to tak je, víte, že když nebudete hrát, vypadnete z TOP 10.“

Nadal se nevrátí do akce ani na Miami Open, které začíná tento týden. To už ale pravděpodobně nebude mít významný dopad na jeho umístění, protože to nehrál ani minulý rok.

Nejspíš ho tak uvidíme až na turnaji Monte Carlo Masters, který začíná 8. dubna a je jakousi bránou do evropské antukové sezony. „Rafa byl prvním hráčem, který byl zaregistrován,“ oznámil ředitel turnaje David Massey. „Opravdu chce hrát a dává si všechny šance zúčastnit se turnaje, který má tak rád.“

Nadal vyhrál Monte Carlo Masters 11krát, což je jeho další rekord. Pak se bude ucházet o zisk 23. grandslamového titulu na French Open, které začíná 28. května.

Španěl už zveřejnil na sociálních sítích videa, která ukazují, jak trénuje na antuce a připravuje se na comeback. Pokud se vrátí v Monte Carlu, měl by mít brzy šanci dostat se zpět do TOP 10.