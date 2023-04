Medicína se pokouší o „zázrak“. Nejlepší cyklista chce na Tour i se zlomenou rukou

Zpropadená člunková kost v zápěstí. Je tak maličká, ale když se zlomí, může udělat pořádný problém.

24letý Pogačar (UAE Team Emirates) se mohl letos stát absolutním králem cyklistického jara – vyhrál Paříž–Nice, Kolem Andalusie a klasiky Flandry, Amstel Gold Race a Valonský šíp. Kdyby zvítězil i na nedělním monumentu, byl by teprve třetím mužem, který by získal tzv. „Ardénský triple“, a vstoupil by do dějin.

Popravdě on už do nich vstoupil, díky neuvěřitelné formě je právem srovnáván s legendárním Eddym Merckxem. Za pouhých 18 závodních dnů letos zaznamenal 10 vítězství a dva triumfy v etapových závodech.

Všechny šance na vítězství v Lutychu ale zhatil banální pád. Taková je vrcholová cyklistika. Loni těžká havárie právě v tomto závodě zničila naděje francouzského favorita Juliana Alaphilippa. Pogačar dopadl určitě mnohem lépe, přesto jeho zranění banální nejsou.

Co se vlastně stalo?

Přibližně 174 km před cílem měl v pelotonu náhle defekt Dán Mikkel Honoré (EF Education–EasyPost). Způsobil při tom pád, do něhož se namotal i Pogačar. Ironií osudu je, že Slovinec byl v tomhle až dosud dítětem štěstěny. Opustit závod kvůli pádu a zranění musel jen zcela výjimečně.

Podle doktora týmu UAE Adriana Rotunna ukázala magnetická rezonance v nemocnici v belgickém Genku, že Pogačar utrpěl zlomeninu levé člunkové kosti a také vedlejší poloměsíčité kůstky.

Člunkovou kost mu ještě odpoledne operoval specialista na chirurgii zápěstí a ruky. Zbylé zlomeniny se údajně obešly bez operace. "Operace byla úspěšná a zítra poletí domů na zotavení a rehabilitaci, oznámil včera Rotunno.

Slovinec žije v Monaku s parnerkou a rovněž profesionální cyklistkou, Slovinkou Urškou Žigartovou.

Co bude dál?

Tadej Pogačar neměl v plánu v nejbližších týdnech jet žádný významný závod. Nečekalo ho Giro d´Italia a měl se po náročném jaru v klidu připravovat na Tour de France. V rámci přípravy plánoval jen týdenní závod Kolem Slovinska v polovině června. To je dobrá zpráva.

Ale teď ta špatná… nebo spíš ne úplně dobrá. Nejslavnější závod světa začíná „už“ 1. července. Je to sice za víc než za dva měsíce, takže dost času na zotavení, ale málo času na přípravu. Podle komentáře doktora Rotunna pro belgický list Het Laatse Nieuws se očekává, že období zotavení dvojnásobného šampiona Tour de France bude trvat od čtyř do šesti týdnů. Je vidět, že medicína zase pokročila a že Pogačar má špičkovou péči, protože až dosud se u takového zranění počítalo spíš se dvěma měsíci. I tak ale závodníka čeká závod s časem.

Zlomeniny zápěstí jsou komplikovanou záležitostí. Týká se to zejména zmíněné člunkové kosti. Pokud se podle odborníků zahojí špatně a nedojde k pevnému kostnímu spojení, může vzniknout pakloub. Je to dáno velmi slabým přívodem krve do této kosti, a proto bývá nejlepší operační zákrok. Moderní chirurgie ruky se spoléhá na speciální šroub, tzv. Herbertův šroub, který oba úlomky kosti pevně spojí.

Horší než klíční kost

Ale to ještě není konec komplikacím. Operace se musí provést co nejrychleji, nejpozději do 24 hodin (což se v tomto případě podařilo). Hojení je pak téměř vždy nutné podpořit i kostním štěpem, který chirurg vezme odjinud z těla. Pokud se však stav nebo léčba zanedbá, dochází dříve či později často k rozvoji bolestivé artrózy zápěstí.

„Je to určitě horší než zlomenina klíční kosti,“ shrnul pro Seznam Zprávy sportovní lékař Karel Martinek, který hodně pracuje právě s vrcholovými cyklisty. „Říká se, že léčba trvá šest až osm týdnů. Záleží, jak to bude srůstat. Nejsem odborník, ale myslím, že tady bude lepší odlehčená sádra než ortéza. Ale to pro případný trénink nebude jednoduché,“ vysvětlil Martinek.

Pogačar bude moci relativně brzy sednout na trenažér, jenže pouhý trenažér nebude pro plnohodnotnou přípravu na Tour de France stačit. Tam jsou třeba vysokohorské tréninky na kole a Pogačar nebude moci jednu ruku relativně dlouho používat.

To v podstatě potvrdil i lékař UAE Rotunno. „Kromě dvou zlomenin má Tadej na rukou mnoho ran, které se nejprve musí úplně zahojit, poté může opatrně začít trénovat na trenažeru,“ řekl odborník s tím, že se Pogačar nebude moci účastnit týmového výškového kempu v Sierra Nevadě na začátku května. To samozřejmě jeho přípravu na červencovou Tour zbrzdí.

Peníze tu nebudou hrát roli, stáj UAE Team Emirates si bude moci dovolit pro Pogačara tu nejlepší možnou rehabilitaci. Potíž ale bude v tom, jak léčbu bezpečně urychlit a Slovince co nejdřív posadit na kolo.

Hrozí potíže i do budoucna

Šéf týmu UAE Emirates Mauro Gianetti vysvětlil, že je zatím příliš brzy přesně odhadnout, jak velký dopad budou mít zranění na závěrečnou přípravu na Tour. „Nyní je důležité, že operace proběhla v pořádku a v příštích dvou až třech dnech pravděpodobně budeme mít více informací, abychom mohli vše naplánovat.“

Všechno je zároveň otázkou psychiky. Jak se s narušením přípravy co nejlépe srovnat. V tom je naštěstí další Pogačarova silná stránka.

Český sportovní lékař Karel Martinek nicméně upozornil, že Pogačar nehraje pouze o rychlý návrat do sedla. „Problém bývá i z dlouhodobého hlediska, protože po takových úrazech hrozí v ruce artróza. Nejde tudíž jen o sportovní kariéru, ale i dalekou budoucnost cyklisty,“ řekl Martinek.