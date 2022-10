Cyklista Rebellin, dopingový rebel, ukončil kariéru v 51 letech

A stejně jako u mnoha jezdců tehdejší generace ani jeho kariéra nebyla bez poskvrny. V dubnu 2009 dostal na dva roky stopku kvůli dopingovému testu z olympijských her v Pekingu v roce 2008. Ten odhalil v jeho těle přítomnost CERA, třetí generace EPO, látek stimulujících krvetvorbu. Byla to pro Rebellina těžká rána, přišel o stříbrnou olympijskou medaili ze silničního závodu v Pekingu, hrozilo, že bude muset zaplatit 500 tisíc eur jako náhradu škody, a dokonce jít na tři roky do vězení. Určitě to negativně poznamenalo jeho další kariéru.