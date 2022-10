Top Ganna. Co umí kolo, na kterém padl světový rekord v hodinovce

Ital překonal nedávný oficiální rekord Brita Dana Bighama 55,548 km, ale také nejlepší výkon všech dob 56,375 km, který dosáhl v roce 1996 Chris Boardman. Tehdy to však bylo v pozici a na kole, které současná pravidla Mezinárodní cyklistické unie (UCI) nepovolují. Proto nemohl být tento výkon považován za oficiální světový rekord.

Zároveň to však měl být „rekord“, jenž nikdy nebude překonán. Teď ale překonán byl, navzdory vyššímu posedu Itala. Jak je to možné? Přispělo k tomu hned několik faktorů.

Zaprvé Gannova skvělá kondice a mimořádné tělesné parametry – 193 cm výšky a hmotnost 82 kg. Pak již zmíněná doslova kosmická technika a oblečení. Rekordní, přísně aerodynamické vybavení stálo přes 75 000 eur, to je závratných 1,8 milionu korun. Také vycizelovaná taktika i aerodynamická pozice jezdce. A konečně speciální podmínky pro vrcholný výkon včetně ultrarychlého Tissot velodromu ve švýcarském Grenchenu 450 m n. m.

Pojďme se na ten mimořádný výkon podívat podrobně. Ganna překonal dosavadní rekord Bighama opravdu výrazně. Jenže to má háček. Brit ten svůj, starý ani ne dva měsíce, vlastně zajel „jen“ jako test na následující pokus Itala.

Brit poslední měsíce intenzivně pracoval mimo jiné na tom, aby snížil Gannův CdA neboli koeficient odporu vzduchu. Za cíl určil neuvěřitelně nízké číslo 0,15. Tento koeficient, který se vyčísluje v metrech čtverečních, je vlastně definicí toho, jak snadno vzduch obtéká povrch předmětu. Ovlivňují to dva faktory – tvar předmětu, ale i materiál na jeho povrchu.

Gannovo nastavení pro rekordní pokus bylo prakticky stejné, jako měl v srpnu Bigham. Lišilo se jen Italovo sedlo a pedály. Rám, kola, pláště, kliky, řetěz, převodník a pastorek zůstaly stejné. Významně vylepšena byla jediná věc – hnací ústrojí. Společnost Muc-Off vyvinula nové mazadlo, které mělo přidat výkonu kolem 20–25 metrů. Zdá se to málo, ale zahrňte to do mozaiky další desítky technologických vychytávek. Všechno se sčítá, a z pár metrů tak mohly nakonec být stovky metrů.