Fenomén jménem esport. Kdy vznikl a jaké jsou nejpopulárnější hry

Historie esportu sahá až do 80. let, přesněji do roku 1972, a to sice na Stanfordskou univerzitu. Tam se v říjnu uskutečnil turnaj ve hře Spacewar a vítěz si odnesl roční předplatné časopisu Rolling Stone. První větší turnaj se konal v roce 1980 v americkém městě New York ve hře Space Invaders. Pořádala ho společnost Atari, která hru vytvořila, a zúčastnilo se ho přes deset tisíc hráčů.