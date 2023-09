Esport už „vyrábí“ miliardy sázkovým kancelářím

Při viditelné nadvládě fotbalu, hokeje či tenisu se to může zdát nečekané, ale v sázkové kanceláři Fortuna, dvojce tuzemského trhu po Tipsportu, jsou počítačové hry už čtvrtým až pátým nejsázenějším odvětvím sportu. A to navzdory tomu, že někteří lidé stále esport odmítají mezi sporty vůbec řadit.

„Mají nejblíže k normálním sportům a mohou být do určité míry pozitivně vnímány i těmi, kdo dlouhodobě sází třeba na fotbal,“ uvažuje Dominik Dlouhý, specialista na esport Fortuny.

Přesto ve světě klasické esportové hry, jako je CS:GO, League of Legends nebo Dota 2, v sázení dominují.

U Tipsportu zaujímá esport až šesté místo, ale z pohledu tempa, jakým narůstají sázky na jednotlivá odvětí, je nejrychleji rostoucím sportem. V porovnání prvního pololetí let 2022 a 2023 se na něj letos sázelo o 70 % více.

„Byznysově dává esport smysl. Potenciál sportovních sázkařů je v České republice možná na vrcholu a směr, kterým bychom se mohli rozvíjet, je právě esport. I když je to samozřejmě trochu jiná cílovka,“ říká Jiří Hadrava z Tipsportu.

Na co se vlastně dá v esportu sázet?

Stejně jako u klasických sportů se ani tady nesází pouze na konečný výsledek utkání. Ale musíte mít alespoň základní znalost o jednotlivých hrách, abyste porozuměli, co je v nabídce sázkových kanceláří.

V CS:GO a League of Legends je polovina veškerých sázek vsazena na výherce určité mapy, což je něco jako dílčí stav zápasu. Až na druhém místě (27 % sázek) jde o výherce celého zápasu. Třetí nejčastěji sázenou výzvou je sázka na hendikep (13 %), sází se také na počet killů na mapu či na hráče nebo headshotů, přesný výsledek zápasu nebo scoring first-bloodu, což jsou speciální situace nastávající ve hře.

League of Legends

Asi nepřekvapí, že na esport obecně sázejí hlavně mladí. Věková kategorie 18–25 let preferuje střílečky, MOBA či strategické hry, zkrátka klasické esportové tituly, herní simulátory jsou pak atraktivní spíš pro starší sázkaře (25–35 let). Kombinace obojího víceméně neexistuje. Stejně tak je z pohledu statistiky v podstatě raritou ten, kdo v sázení kombinuje esport se sporty opravdovými.

Když jde tenista na kurt k dalšímu těžkému zápasu hned druhý den poté, co absolvoval pětisetovou bitvu v extrémním horku, nebo je dvorní střelec fotbalového týmu totálně z formy, bookmaker sázkové kanceláře to ví. Stejně jako to ví zkušený sázkař.