Dělá sport, který starší nechápou. První smlouvu získal už na základní škole

Zpráva o tom, že s ostravským esportovým týmem Cryptova podepsal profesionální smlouvu školou povinný chlapec, vzbudila v českém esportovém prostředí značnou pozornost. Oldřichu Novému, kterého zná české herní prostředí jako PR, je teprve patnáct, v komunitě gamerů se o něm ale dobře ví už delší dobu.

Turnaje v CS:GO samozřejmě hraje už pár let, a více než dobře. „Vyniká přesností a rychlostí střelby,“ popsal lakonicky kvality mladého snajpera ředitel Cryptova Michael Blažík. Bohužel Cryptova na začátku léta pozastavila svoji činnost, obratem ale začala celá česká scéna spekulovat, kam mladý talent zamíří. Experti vidí dvě možnosti – buď Oldřicha Nového získá některý z českých top týmů, nebo PR zamíří do Evropy. Hovoří se o MOUZ NXT, což je „přípravka“ MOUZ, aktuálně 10. nejlepšího týmu světa.

Na základce profesionálem

S uzavřením smlouvy s Oldřichem PR Novým bylo trochu víc práce. „Vzhledem k nízkému věku Oldy to bylo výjimečné, trochu složitější. Ale samozřejmě máme úzký kontakt s rodinou a pro mě je dobré vědět, že pan Nový, Oldův tatínek, esportovou kariéru svého syna podporuje,“ říká ředitel Cryptova Blažík. Stejně jako v opravdovém sportu se mladí hráči bez silné podpory ze strany rodiny neobejdou. Kdo hraje na špičkové úrovni, musí mít nahrané obrovské množství hodin. „A to už prostě nemůžete dělat na truc rodičům. Nemluvě o materiální podpoře,“ potvrzuje ředitel ostravského esportového týmu.

Většina jeho spolužáků ještě nechodí ani na brigádu, on už bere základní plat a k němu provize z týmových prizemoney. Přitom v září bude Oldřich Nový teprve nastupovat na elektrotechnické učiliště s maturitou. „Budí to různé reakce, včetně pár negativních. Někdo mu to asi závidí, protože netuší, co všechno tomu Olda obětuje,“ říká pan Roman Nový, hlava rodiny. Sám si ve volných chvílích k počítači také občas sedne, a protože je fanouškem vojenské techniky, spustí War of Tanks.

K povinnostem, které profesionálním hráčům vyplývají, prý Olda přistupuje velice zodpovědně. S životosprávou nemá problém, koneckonců donedávna se aktivně věnoval řeckořímskému zápasu. Mimochodem, Oldův starší bratr byl ve stejném sportu členem mládežnické reprezentace, celá rodina dodnes aktivně sportuje.

Olda teď ale jezdí na esportová soustředění, kde hraje pod vedením klubového trenéra. Svá oblíbená trika vyměnil za týmové oblečení a stejně jako ostatní členové týmu bude mít i povinnosti ke sponzorům a partnerům týmu. „Máme třeba spolupráci s Masarykovou univerzitou, která se esportu hodlá věnovat na vědecké úrovni, takže jsme přislíbili účast hráčů na jejich výzkumných projektech,“ popsal povinnosti profesionálního gamera Blažík.

Foto: Cryptova, Seznam Zprávy PR je obrovský talent, na rozdíl od svých soupeřů či týmových spoluhráčů má ale v současnosti kromě hraní CS:GO ještě povinnosti ve škole. Jeho aktuální cenu to vlastně paradoxně snižuje.

Esport docela věrně kopíruje prostředí profesionálního sportu. Má velmi, skutečně velmi širokou základnu a kdo hraje tak, že vyniká nad ostatními, možná dostane profesionální smlouvu. Ta mu pak zaručí materiální podporu a třeba i plat.

Živit se pařením her na počítači je možné. Omezeně v Česku, lépe v zahraničí. Ale hráči jako Frozen (David Čerňanský) nebo Neofrag (Adam Zouhar) už v nejpopulárnější střílečce, tedy ve hře Counter-Strike: Global Offensive, udělali docela slušnou kariéru. Prvně jmenovaný je členem respektovaného mezinárodního týmu Mousesports, Neofrag hrál vloni „céesko“ za RedBullem sponzorovaný OG, nyní chystá přestup. Matyáš „Carzzy“ Orság zase na světové úrovni paří League of Legends, momentálně nastupuje v dresu španělských Mad Lions.

Mládežnické akademie koncentrující esportové talenty nehledě na klubovou příslušnost pravděpodobně existují v Jižní Koreji, kde jsou esportoví hráči uctívanými hvězdami a esport tam má i zřetelnou státní podporu. V Česku byste je hledali těžko. Vyhledávání talentů a tím spíše péče o ně leží v tuzemsku výhradně na manažerech jednotlivých esportových týmů.

Za Mekku esportu je považována Jižní Korea. Má v esportu dlouhou historii, hraje se v ní celá řada esportových lig i turnajů pořádaných špičkovými organizátory. „Pro inspiraci jak rozvíjet esport ale nemusíme cestovat až do Asie. Z evropských zemí se na světové špičce ve velkém prosazují hráči z Dánska, Švédska, Finska či Francie,“ říká Martin Roháček z České asociace esportu

Ti dobře vědí, že esportovým hvězdám nadcházejících let dnes ještě není ani osmnáct. Možná ani patnáct. „Ve třiceti jste v esportu veterán, za chvíli na odpis. Za sebou máte i 15 let na scéně,“ říká s nadsázkou Martin Roháček, vedoucí komunikace České asociace esportu. Po třicítce prostě klesá pohotovost, rychlost reakcí, schopnost maximálního soustředění atd. Na vrcholu jsou esportoví hráči zpravidla mezi osmnácti až sedmadvaceti lety. Existuje ale mnoho mladších i starších výjimek, záleží na typu hry.

Mnoho her, například Dota 2, se hrají v pětičlenných týmech a každý má v týmu svoji úlohu. Někdo tvoří strategii, při čemž více využívá zkušenosti a rozvahu, a někdo naopak více zužitkuje rychlost reakcí. A zatímco horní věkovou hranici lze u špičkových hráčů tak nějak tušit, ta spodní jednoduše neexistuje. Mimořádný talent pro hraní počítačových her je nezřídka možné pozorovat už u malých dětí. Zatím nejmladšímu vítězi MČR bylo pouhých 9 let. Stalo se tak v roce 2019 ve hře Fortnite.

Kdo vybíral český esportový talent roku Martin Roháček v současnosti vede mediální komunikaci České asociace esportu a působí také jako PR konzultant pro agenturu PLAYzone, největšího esportového organizátora v Česku. Mediálně zastupoval v Česku a na Slovensku také herního vývojáře Riot Games, vydavatele her League of Legends či VALORANT. O kompetitivní hraní počítačových her se zajímá od roku 2003, kdy vyšel titul Warcraft III: Frozen Throne.

Kdo nakonec do Oldřicha Nového zainvestuje, bude samozřejmě očekávat, že se mu investované peníze vrátí. Oprávněně, esport je rostoucí byznys a vloni už se v Čechách v souvislosti s přestupy těch nejlepších hráčů točily miliony korun. „Myslím si, že je to tak trochu bublina, tyhle ceny realitě českého esportového trhu neodpovídají,“ mírní očekávání některých manažerů Michael Blažík. Ceny se podle něj ustálí až na nižších částkách, i tak ale počítá s tím, že za Oldřicha PR Nového v budoucnu dostanou od některého z bohatších českých týmů, anebo i z ciziny, dobře zaplaceno. „Věřím, že nás jednou přeroste a bude chtít dál rozvíjet kariéru ve větším, silnějším týmu. Možná v zahraničí.“