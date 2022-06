Extrémní závod. 200 mil na kole za raketových 9 hodin 22 minut

I v Česku je gravel trendem. Cyklisté nemusejí jezdit na stále frekventovanějších silnicích. Mohou vyrazit na polní, lesní cesty a jet přitom pořád relativně rychle. „Co je to vlastně gravel? Silnička se širšími plášti. Je to hodně módní záležitost,“ říká šéfredaktor českého webu mtbs.cz Jan Němec. „Má to zastánce i odpůrce, módu, barvy, závody… Je to trochu kult. Má to punc dobrodružství, jedeš v terénu, jsi zablácený… Zajímavé je, že se gravelové prvky dostávají stále víc na silnici. Já za poslední 3 roky využívám gravel kolo víc než horské. Je to rychlé i v terénu a jezdím na tom s kamarády na výpravy. Můžeš na to navěsit brašničky s věcmi, je to praktické.“