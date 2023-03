Extrémní závod The Ocean Race je na dosah mysu Horn

To, co se dělo do té doby, muselo být drama. Tým Holcim-PRB nasbíral ještě před průjezdem kolem nejjižnějšího bodu Jižní Ameriky maximum bodů. Jako první vedl flotilu IMOCA i přes třetí pomyslnou bodovací bránu třetí etapy. Pro Holcim-PRB to byl klíčový okamžik, protože si s 15 body udělal slušný náskok před ostatními. Tým 11th Hour Racing měl deset bodů, třetí Malizia devět a poslední Biotherm osm.