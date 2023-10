Co Souček, Coufal ani Šilhavý neuvidí. S kamerou jsme jeli Albánií

Dnes večer se česká fotbalová reprezentace v Tiraně utká s Albánií v kvalifikaci o EURO 2024. Hraje se o prvenství ve skupině.

Na Euro postoupí ze skupiny dva týmy, takže to nakonec mohou být oba večerní soupeři. Černý Petr by v takovém případě zůstal Polsku.

Češi dnes mohou každopádně ke svojí účasti na Euru udělat důležitý krok, pokud si odvezou z Tirany nějaké body.

Nahrávky & Nabíječky II. Foto: Seznam Zprávy Zuzana Hodková a Jindřich Šídlo. Jindřich Šídlo, autor satirického pořadu Šťastné pondělí, a moderátorka SZ Byznys Zuzana Hodková se opět vydávají po stopách české fotbalové reprezentace. Důvod je jasný: Euro 2024. Poté, co loni české fotbalisty sledovali v Lize národů, je tentokrát doprovodí v kvalifikaci na šampionát. Zápasy a především jejich zákulisí vám přiblíží v sérii netradičně pojatých videí.

Reportéři Hodková a Šídlo, kteří mapují cestu fotbalové reprezentace na Euro, stáli tentokrát před klíčovou otázkou: letět, nebo řídit?

S cestou do Tirany se vypořádali každý po svém. Zuzana 2 hodiny letěla, Jindřich 18 hodin řídil, přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Kosovo. „Bez problémů, jen na hranicích s Kosovem menší zdržení,“ zhodnotil Šídlo cestu.

Cesta je to dlouhá, ale také zajímavá. Je na ní co vidět, zejména na jejím konci, v Albánii. Je to prostě ten případ, kdy je cesta zároveň i cíl.

Hory i pláže, kdo tohle má?

Albánie leží v západní části Balkánského poloostrova na pobřeží Jaderského a Jónského moře. 75 procent země pokrývají hory, krajina je to opravdu zajímavá. Nejvyšší horou je Dajti, měří 1612 metrů, jako Sněžka. Hle, podobnost s Českou republikou! Asi poslední.

Kdyby už za Dolním Maršovem bylo moře, to by se nám při výletech do Krkonoš líbilo. Albánci to tak mají a moře je i na severu země, natož pak na jihu, hezké. Na pláži Drač, která je nejnavštěvovanější pláží v celé Albánii a táhne se v délce deseti kilometrů jižně od Drače, nejčastěji potkáte Albánce, ale stejně tak lidi z Kosova a Severní Makedonie. V polovině října je tady moc příjemně, dokonce se tu děti koupou.

Albánie je ale také svérázná země. Má jenom 2,8 mil. obyvatel s průměrným věkem 29,9 let! Pro srovnání, v Česku je to 40,1 let. Většina Albáncům vyznává islám, z čehož plyne pár odlišností, až výjimečností. Nenajdete tu McDonald‘s, nicméně rychle zjistíte, že albánská gastronomie plná mořských plodů a tradiční balkánské kuchyně si bez něj hravě poradí. I na ulici.

Schválně, co se bude prodávat večer na stadionu. I když jíst tam samozřejmě nejdeme. Jdeme fandit.