Guardiola je výjimečný. Bílek, Šilhavý a Svědík o nejlepším kouči světa

Osloven byl tedy i stavitel českého výběru Jaroslav Šilhavý, jenž k příjemnému úkolu přistoupil s pověstnou odpovědností a pečlivostí. Španělský rodák u něj bez většího váhání obsadil první místo. „Guardiola trénuje nejlepší tým na světě, který spoluvytvářel,“ upozornil Šilhavý, že o deset let mladší druh v řemesle nepřišel u jednoho z nejbohatších klubů světa k hotovému, ale na jeho růstu a tudíž dobytých trofejích z posledních let se koncepční prací a vylepšováním kádru výrazně podílel.

Jedním z nich byl i Michal Bílek, jenž poněkud nečekaně přivedl do elitní společnosti českého premianta Viktorii Plzeň. Ambice západočeského týmu byly ovšem úplně jiné než anglického giganta, nakonec v těžké základní skupině (Inter Milán, Bayern Mnichov a FC Barcelona) nezískali jeho svěřenci bohužel ani bod.

Tím, že Viktoria Plzeň pronikla do základní skupiny Ligy mistrů, zařadila se mezi hlasující v anketě UEFA Men's Coach of the Year Award pro ročník 2022/2023. A rovněž Bílek považuje Gaurdiolu za toho pravého, kdo ocenění získal. „Kam přišel, tam měl úspěchy,“ poukazuje na jeho dva triumfy v Lize mistrů s katalánskou Barcelonou a tři tituly ve španělské La Lize, rovněž na další tři v německé Bundeslize s Bayernem Mnichov. „To není náhoda,“ zdůrazňuje Bílek.