Výplatní páska fotbalových miliardářů. Messi a Benzema

Je to na první pohled paradox. Karim Benzema míří do Saúdské Arábie za řádově víc peněz, než kolik bude brát Lionel Messi v americkém Inter Miami. Messiho plat vypadá v porovnání s Benzemovým spíš jako almužna.

Ale je to tak doopravdy?

35letá někdejší hvězda Realu Madrid Karim Benzema si před fotbalovým důchodem vydělá opravdu skvělé peníze. V saúdském týmu al-Ittihád dostane za tři roky přes 640 milionů dolarů.

Messiho rozhodnutí podepsat v Miami vyvolává v porovnání s tím úvahu, jestli se argentinský bůh nezbláznil. Zatímco v PSG měl základní plat více než 40 milionů dolarů za sezónu a Saúdové mu nabízeli 400 milionů dolarů (!!!) ročně, týmy americké ligy MLS mají roční strop 5,21 milionu dolarů.

Jenže to nejsou počty, které se v detailním pohledu přesně týkají Messiho. Finanční podrobnosti smlouvy argentinské megastar nebyly sice zveřejněny, ale podle toho, co se dostalo ven, si během dvou let vydělá 54 milionů dolarů za sezonu. To je stále dramaticky méně než 400 milionů, které mu nabízel saúdský al-Hilal z Rijádu.

Podle The Athletic však dohoda pro Messiho z Floridy zahrnuje ještě další příjmy: například od Apple TV+, Adidasu a také potenciální vlastnický podíl v ligové franšíze. Se započtením těchto zdrojů by si Messi mohl vydělat až 100 milionů dolarů za sezónu, což by z něj udělalo nejlépe placeného hráče v historii MLS.

Doživotní smlouva s Adidasem

Apple TV+ oznámila, že odvysílá čtyřdílný dokument o Messiho pěti účastech na mistrovství světa. Adidas je sponzorem Messiho i ligy. Německý sportovní gigant nedávno podepsal s MLS novou šestiletou smlouvu v hodnotě 830 milionů dolarů. Messi má pak s Adidasem doživotní smlouvu.

MLS pak může Messimu nabídnout i procento v ligové franšíze Miami, podobně jako to měl David Beckham, když přišel v roce 2007 do USA. Taková dohoda by byla neuvěřitelně lukrativní, protože hodnota franšíz MLS za posledních několik let výrazně vzrostla.

Podle magazínu Forbes jsou nyní tři kluby MLS mezi 20 nejhodnotnějšími fotbalovými kluby světa, přičemž Los Angeles FC je na 17. místě s ohodnocením jedné miliardy dolarů. Inter Miami je nyní oceněn „pouze“ na 585 milionů dolarů a mohl by zaznamenat výrazný nárůst zhodnocení.

Procenta v týmu MLS (a jeho zhodnocení) by tak pro Messiho mohla mít hodnotu mnoha milionů dolarů.

Jeden do arabského světa, druhý do Ameriky

Jenže pakt tu jsou ještě další faktory, podle nichž musíme poměřovat rozhodnutí Karima Benzemy a Lionela Messiho o jejich dalších působištích.

Oba mají za sebou takové kariéry, že další miliony už nemusí být jediným lákadlem. Jsou tu ještě čistě osobní preference: sociální prostředí, kultura, víra, klima, přání rodiny, děti…

Tak třeba víra. Zapomeňte na všechny Benzemovy hříchy – třeba nezletilé prostitutky nebo vydírání spoluhráče z reprezentace. Syn alžírských přistěhovalců se cítí být praktikujícím muslimem. Z Džiddy, kde sídlí jeho tým al-Ittihád, do nejsvětější muslimské svatyně v Mekkce je to autem pouhou hodinu jízdy. Bude tedy s jistou nadsázkou hrát skoro doma – ve svaté zemi.

Messi bude „doma“ v Miami

Messi je z (křesťanské) Argentiny. Volba Miami, která má navíc silnou hispánskou populaci a ke všemu malou argentinskou lobby, se tak zdá být logická. Miami je latinskoamerickou metropolí v USA.

Klub Inter Miami je nyní silně propojen s bývalým trenérem Argentiny a Atlanty United, Argentincem Tatou Martinem. Martino vyhrál MLS s Atlantou v roce 2018 a s Messim má vřelý vztah z dob, kdy byl koučem reprezentace a když spolupracovali v Barceloně. „MLS je moje slabost,“ řekl Martino v dubnovém rozhovoru pro The Athletic. Teď by se měl stát trenérem Messiho.

Takže i Messi bude skoro doma. V příjemném prostředí Floridy za peníze, které nejsou vůbec k zahození.