Ronaldo saúdské lize nestačí, vábí další veterány. Přiláká i mladší hvězdy?

Už v prosinci angažoval rijádský klub Al-Nassr osmatřicetiletého portugalského lovce fotbalových rekordů Cristiana Ronalda, který by měl za své působení v této lize inkasovat 200 milionů eur ročně.

Klub Al-Hilál hodil laso Lionelu Messimu, který za pár dní oslaví 36. narozeniny. Nabídce 400 milionů dolarů nemůže po finanční stránce konkurovat nikdo. Nicméně Argentinec po odchodu z Paris SG zvažuje i možnost návratu do Barcelony. Anebo angažmá v Interu Miami s možností dva roky v Barceloně hostovat.

Směrem Saúdská Arábie, patrně do mistrovského klubu Al-Hilál, zamíří po odchodu z Realu Madrid takřka jistě i pětatřicátník Karim Benzema, zatím poslední držitel Zlatého míče. Očekává se, že saúdská soutěž osloví i Sergia Ramose (37 let).

Není pochyb o tom, že právě hvězdní veteráni, kteří už vyhráli prakticky všechny důležité trofeje, které vyhrát mohli, teď mají k saúdské lize připoutají pozornost fanoušků. Ať to stojí, co to stojí.