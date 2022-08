Projekt stadionu Bohemians se posunul, tvrdí politici. Fanoušci si myslí opak

Rada hlavního města Prahy v pondělí odsouhlasila přípravu zadání architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu stadionu přezdívaného Ďolíček.

Ten už od roku 1932 stojí v pražských Vršovicích a hrává na něm prvoligový tým Bohemians Praha 1905.

Stadion od roku 2018 patří hlavnímu městu. Současné vedení pražského magistrátu deklarovalo, že počítá s přestavbou současného, přesluhujícího stadionu. Předpokládané náklady vyčíslilo v rozmezí 225–790 milionů korun.

Sama architektonická soutěž, jejíž přípravou byla pověřena Pražská developerská společnost, má stát 9,4 milionu korun. Rada města už je této příspěvkové organizaci odklepla.

Při komplexním řešení lokality má vzniknout i bytový dům a naproti přes Vršovickou ulici sportovní hala.

Fanoušci nadšení politiků nesdílejí

Družstvo fanoušků Bohemians přesto vydalo prohlášení, že nesdílí nadšení politiků z aktuálního vývoje situace.

„Pravdou je, že Pražská developerská společnost je aktuálně pověřena přípravou architektonické soutěže. Má jasné zadání a finance. To je nepochybně krok kupředu a z určitého úhlu pohledu úspěch. Na druhou stranu neznamená usnesení Rady definitivní souhlas a vyhlášení architektonické soutěže,“ všímají si fanoušci.

„Za tři roky jsme se vlastně moc neposunuli. Já doufal, že architektonická soutěž bude vypsána v roce 2021, nejpozději letos na jaře. Máme tu léto a soutěž stále nebyla zadána, jen její příprava. A celou věc navíc čeká další projednávání v Radě hlavního města Prahy, a to až po zářijových volbách,“ zdůrazňuje Martin Kurka, předseda Družstva fanoušků Bohemians.

Družstvo je patnáctiprocentním akcionářem klubu Bohemians Praha 1905, Kurka je předsedou dozorčí rady klubu.

Upozorňuje nespokojeně na to, že náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček dostal ještě za úkol připravit záměr veřejné zakázky k architektonické soutěži, a to do konce roku.

„Ale to je přece naprosto standardní postup. Udělali jsme, co jsme mohli, já to beru jako vítězství,“ říká Petr Hlaváček.

„Takhle může být soutěž vypsána po Vánocích, výsledky můžeme mít v únoru nebo v březnu. Bude to na začátku volebního období, to je podle mých zkušeností ideální čas, kdy lze realizovat zásadnější politická rozhodnutí,“ říká náměstek Petr Hlaváček (STAN). „Chápu, že jsou fanoušci nervózní, ale ty mechanismy jsou prostě zaběhané a nastavené tak, že se město posouvá pomaleji, než by chtěli, tak to prostě je.“

„To, co bylo schváleno, vnímám jako maximum možného v současném složení koalice a vzájemném konsenzu,“ uvedl Jan Chabr, pražský radní pro majetek (TOP 09).

Fanoušci ovšem nezůstávají ve svých obavách osamoceni. „V tomto bodě jsme s nimi zcela zajedno, všechny ty záležitosti kolem potřebné přestavby stadionu se protahují,“ říká Dariusz Jakubowicz, šéf a majitel klubu Bohemians Praha 1905.

Ten je na stadionu v nájmu, za který platí 1,3 milionu korun ročně. „Všechny ostatní náklady, třeba na energie nebo údržbu, jdou ale za námi,“ zdůrazňuje Jakubowicz.

Stadion, kde hrával Panenka, v ohrožení

Působení klubu, nazývaného zprvu AFK Vršovice, posléze Bohemians, už dávno přesáhlo století. Největší hvězdou historie klubu je Antonín Panenka, jeden ze strůjců titulu mistrů Evropy z Bělehradu v roce 1976.

Po 90 let je historie klubu spjata s Dannerovým stadionem, tedy s Ďolíčkem. Jeho hlavní tribuna se nad Botičem tyčí už od roku 1970.

V různých obdobích probíhaly na stadionu rozličné úpravy, ale jako celek už tradiční stadion dávno přesluhuje. Parametrům předepsaným v licenčním řízení v několika ohledech nevyhovuje, dostává v tomto směru výjimku, protože existuje příslib přestavby.

Po roce 2005, kdy původní klub Bohemians skončil v konkurzu, došlo k vleklým sporům mezi třemi subjekty užívajícími název Bohemians. Také kolem stadionu se táhla nekonečná sága. Jeden čas se zdálo, že privátní vlastník stadion zbourá a postaví místo něj obchodní dům. Pak se k záchraně stadionu přihlásila městská část Praha 10. Nakonec stadion skončil ve vlastnictví hlavního města Prahy.

„Ďolíček potřebuje přestavbu. Už nemá čas, je pět minut po dvanácté, aby se konkrétní kroky, které to opravdu začnou posouvat, začaly konečně dít,“ říká Martin Kurka, předseda Družstva fanoušků Bohemians.

A co přijde po volbách?

„Magistrát nese odpovědnost, je to stadion, který patří Praze. Věříme, že se nám společně podaří zachránit Ďolíček pro dalších 90 let. Základní podmínkou je ale rekonstrukce,“ říká Kurka.

Ten ví, že celý proces spustí architektonická soutěž. V pondělí šel jako host na zasedání Rady hlavního města Prahy s představou, že bude zadáno vyhlášení této soutěže. „Ale byla zadána příprava vyhlášení,“ podotýká Kurka. „Vychází nám z toho, že rozhodnutí přejde až na zastupitelstvo a politiky, kteří vzejdou z příštích voleb.“

Ty byly vypsány na 23. a 24. září letošního roku. Družstvo fanoušků Bohemians je v kontaktu jak s politickými stranami, které tvoří politickou reprezentaci města nyní, tak s opozicí.

„Podpora směrem k přestavbě Ďolíčku je všeobecná, napříč politickým spektrem, ale vždycky je tam nějaké ale… U různých stran nemusí být shoda na tom, jak velký stadion má být, jak má být stavba financována. Nicméně pro nás je podstatné, aby už Praha měla připravený projekt. A teprve pak se mohou řešit další věci,“ říká Kurka.

„Vítám, že se nám dnes podařilo vše posunout,“ hodnotil pondělní rozhodnutí Rady hlavního města Prahy Vít Šimral (Piráti), radní pro sport.