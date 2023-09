Na evropského fotbalového krále se křičet může

Úspěchy : Best Player UEFA 2023, Golden Boy –nejlepší hráč Evropy do 21 let 2020, vítěz Ligy mistrů 2022/2023, vítěz Superpoháru 2023, mistr Anglie 2022/2023, vítěz Anglického poháru 2022/2023, vítěz Superpoháru 2023, dvojnásobný mistr Rakouska 2018/20019 a 20019/2020, vítěz rakouského poháru 2019, vítěz německého poháru 2021, Zlatá kopačka 2022/2023(36 gólů)