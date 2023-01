Nová krev pro Spartu. Talent ze severu nebo nechtěný bek z Lazia

Ani jeden z nich do výsledného skóre – kladně či záporně – nepromluvil, něco ze svého umění naznačili, více zůstalo skryto.

Mluví se o něm jako o největším finském talentu od doby Jariho Litmanena. Ve finské lize debutoval záložník Kaan Kairinen v patnácti letech v říjnu 2014, o dva roky později přestoupil do dánského Midtjyllandu, kde si však nevydobyl místo v základní sestavě a začal putovat po hostování. „Měl vynikající start v kariéře, pak se však poněkud přibrzdil,“ probírá jeho vývoj hráčský agent Filip Zíka, který už léta pozorně sleduje skandinávský fotbal.

Jako asistent výběru do 16 let působí od loňského léta Tim Sparv, jenž na Euru 2020 (hráno ale v roce 2021) vedl jako kapitán finskou reprezentaci. „S Kairinenem se v ní potkali, do Sparty ho nejspíš doporučil právě Sparv,“ odhaduje Zíka.