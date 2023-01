Chycen, usvědčen, potrestán. Co bude dál s Pavlem Nedvědem

Původní požadavek italského svazu zněl zákaz činnosti na rok, sportovní tribunál ho snížil na osm měsíců. Grande Paolo, jak Nedvědovi s velkou úctou říkají fanoušci Juventusu Turín, vyvázl ze všech obviněných nejlépe, příjemná situace to pro něj ovšem rozhodně není.

Šmouhu na své dosud čisté pověsti úspěšného funkcionáře si ponese s sebou, smazávat ji bude jen obtížně.

Pro klub aféra pak může mít fatální důsledky.

Tresty zatím pouze v Itálii

Trest funkcionářům turínského klubu udělil italský sportovní tribunál, platí tedy pouze pro tuto zemi. „Neznám dopodrobna celou kauzu a nejsem seznámen s dokumenty, ale tak to podle zveřejněných informací je,“ potvrzuje omezení trestu pouze na italský fotbal Rudolf Řepka, člen disciplinární komise UEFA.

Nejvyšší trest za falšování přestupového účetnictví dostal někdejší sportovní ředitel Juventusu Fabio Paratici, dva a půl roku. Nyní pracuje v této funkci v anglickém klubu Tottenham Hotspur, kam na něj rameno spravedlnosti nedosáhne.

Zatím. Italský soudní sportovní orgán se snaží, aby se působnost zákazu rozšířila na všechny členské státy evropské fotbalové unie UEFA, a dokonce i světové federace FIFA. Pakliže by k tomu došlo, nesměli by odsouzení působit ve fotbale nikde.

Tedy i bývalý český reprezentant. Ani ve své rodné zemi. V Česku sice ve fotbalových strukturách nikdy žádnou statutární funkci neměl, ale jeho věhlas byl využíván pro propagaci některých podniků jako například při pořádání mistrovství Evropy hráčů do 21 let v roce 2015, kdy působil jako tzv. ambasador.

Potížím Pavla Nedvěda se věnovala i nová epizoda podcastu Nosiči vody:

Tedy tvář šampionátu, která hleděla i za hranice, s úkolem nalákat pozornost politiků, sponzorů, sdělovacích prostředků. „Ani to by v případě rozšíření trestu na členské státy UEFA či FIFA nemohl, byť by šlo jenom o čestnou funkci. Je to rovněž fotbalová aktivita,“ vysvětluje Řepka.

Nepravděpodobná kandidatura

Ten projekt už tu byl a nešlo pouze o zbožné přání nebo výplod fantasie pomateného snílka – Pavel Nedvěd jako předseda Fotbalové asociace České republiky neboli nejvyšší muž českého fotbalu.

Dosti intenzivně na něm pracoval bývalý předseda asociace Miroslav Pelta (2011–2017). Jako zkušený šíbr si uvědomoval rozpolcené prostředí, kde čím dál víc upevňoval svou temnou moc místopředseda za Čechy náčelník Roman Berbr pomocí svých oddaných přisluhovačů (nyní je obviněn z korupce a státní žalobce mu navrhuje trest sedmi let vězení).

Pelta pochopil, že osobnost typu Nedvěda, kterých český fotbal nemá nerozdávání, by byla veskrze přijatelná pro politické a sportovní orgány, samozřejmě i pro fanoušky. Navíc bývalý vynikající fotbalista v čele není nic nového – i česká asociace si to vyzkoušela u Ivana Haška (2009–2011), kapitána československého týmu na MS 1990 v Itálii.

A určitě by u Nedvěda nešlo o vyslovenou a snadno manipulovatelnou loutku jako v případě dalšího nejvyššího muže Martina Malíka (2017–2021), neboť vicemistr Evropy 1996 něco dokázal na hřišti, po skončení kariéry i v řízení tak slavného klubu jako Juventus Turín.

Pro všechny by byl dokonce vítaný, Pelta by se stáhl lehce do ústraní a hlídal si finanční toky, což bravurně dovedl. Před několika lety okolnosti tomuto záměry nepřály, Pelta nakonec skončil s pouty na rukou, ve vazbě a čelí obžalobě z trestného činu.

Oprášit ho nebude snadné. Volby nového vedení FAČR budou za tři roky, i kdyby se dosud italský trest zákazu působení rozvinul do celého světa, měl by ho Nedvěd, tedy v případě, že nedojde k jeho navýšení, což také není vyloučeno, dávno za sebou.

Ale šmouha na štítu by nejlepšímu fotbalistovi světa za rok 2003 už zůstala, zdaleka by už nebyl bezúhonným, což by některé voliče odradilo a každý protikandidát by to snadno použil.

Miláčkem turínských fanoušků zůstane

Ať odvolání k italskému olympijskému výboru dopadne jakkoli – potrestaní mohou být zproštěni viny, může jim ovšem postih být navýšen a rozšířen do celého světa – Grande Paolo zůstane nadále zapsán v srdcích fanoušků Staré dámy.

Milovali ho, když předváděl obdivuhodné výkony na hřišti, oceňovali i jeho věrnost a charakter. Když byl odhalen v květnu 2006 korupční skandál týkající se ovlivňování výsledků utkání v nejvyšší italské fotbalové soutěži a Juventus byl za trest přeřazen do druhé ligy, český legionář tým neopustil a vydatně mu pomohl k rychlému návratu zpět. „Fanoušci mu to nikdy nezapomenou,“ tvrdí italský novinář Massimo Franchi, vedoucí fotbalového oddělení turínského listu Tutto Sport.

Rovněž mu není dávána velká vina za současný problém s falšováním účetnictví, byť je dle vyšetřovacího spisu pod dokumenty podepsán. Nedvěd nic neinicioval, měl pouze odpovědnost vyplývající z jeho pozice ve správní radě. O jeho podílu svědčí i to, že dostal nejmenší trest.

Návrat do klubových struktur po jeho vypršení – pouhých osmi měsících – však není příliš pravděpodobný. Ochrannou ruku nad ním držel bývalý předseda Andrea Agnelli, byť tato rodina nadále vlastní majoritní část klubových akcií, nový nejvyšší představitel Gianluca Ferrero bude spoléhat na vlastní lidi.

Obrovské finanční ztráty

Na aféru doplatí především turínský klub, který se může ocitnout ve velkých finančních potížích. Stav účetnictví nebyl zdravý, o čemž svědčí machinace, které prováděli odsouzení funkcionáři, za rok 2020 vykázal klub ztrátu 250 milionů eur (asi šest miliard korun).

A nyní přichází další rána – odečet patnácti bodů, což posílá mužstvo do středu tabulky Seria A s malou nadějí probojovat se do evropských klubových soutěží, zejména do luxusní Ligy mistrů. Tím by přišel Juventus o ohromné peníze.

Český fanoušek je navyklý počítat ve stamilionech korun, pakliže se některý zástupce Fortuna ligy do elitní společnosti probojuje, jako naposledy Viktoria Plzeň. „Jenže příjmy nejlepších klubů kontinentu jsou proti tomu naprosto nesrovnatelné,“ upozorňuje Jiří Vrba, jenž je jako zástupce Slavie Praha členem Evropské klubové asociace.

Všeobecně se ví, že další bonusy přicházejí za počet nabíraných bodů (Plzeň na podzim nezískala jediný), mnohem výnosnější jsou však podíly z marketingu a reklam, které jdou do kapes klubům, které jsou největší ozdobou soutěže. A k těm italský gigant patřil. „Ta ztráta se může blížit 100 milionů eur za rok,“ odhaluje Vrba, že pokladna bez Ligy mistrů nenabobtná o dvě a půl miliardy korun.

Přitom podle informací potrestaní funkcionáři protočili zfalšovanými účty okolo 155 milionů eur, tedy asi 3,7 miliardy korun.

A naděje vložená do toho, že se Evropská klubová asociace bude snažit svůj italský poklad nadále vyleštit, je planá. „Juventus byl mezi kluby, které založily tajně evropskou Superligu, což ostatní považují za zradu,“ vrací se Vrba do března loňského roku, kdy byl projekt – okamžitě ovšem mrtvý – spuštěn.

Juventus nemá tedy zastánce ani na této frontě. „Nejvyšší muž klubu Andrea Agnelli byl dokonce jejím zakladatelem, a přestože stál v čele Evropské klubové asociace deset let, byl okamžitě funkce zbaven a Juventus ani teď svého zástupce v ní nemá,“ sděluje Vrba.

Další dosti citelná prohra.