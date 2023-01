Krutý osud ukončil kariéru talentovaného útočníka ve 23 letech

Důvodem není to, že by si vedení pražského klubu svého bývalého hráče, který v jeho dresu tolikrát zazářil, nevážilo. „Špatně chodí, skoro vůbec, ani po bytě,“ přesouvá se funkcionář na adresu Jičínské ulice v Praze. „Není na tom zdravotně dobře,“ povzdechne Jícha.

Aspoň na dálku bez osobní účasti zaletí do Kučerova příbytku jedno velké poděkování za všechny ty nádhery, které fotbalovému fanouškovi předložil. Neměl na to mnoho času. Kariéru ukončil v pouhých třiadvaceti letech…

Synovec, který rovněž hrál fotbal na docela obstojné úrovni, si uvědomuje, jak slavnou osobností strýc byl. Vlastně se na jeho věhlasu i trochu svezl. „V roce 1990 jsem mířil z tehdejšího druholigového Gottwaldova do Rakouska, měl o mne zájem vídeňský Favoriten AC,“ popisuje osobní příběh. „Předseda klubu byl zároveň nejvyšším mužem vídeňského fotbalu a ptal se, co mám společného s Kučerou. Když jsem mu řekl, že je to můj strýc, prohlásil, že žádné ukázkové kazety vidět nepotřebuje, jestli mám jen nehet z jeho famózní levé nohy, tak mě okamžitě berou,“ prozrazuje, jak mu rodinný svazek pomohl.

Osudový zápas přišel 20. listopadu 1963, kdy Dukla Praha bojovala o postup do čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí proti polskému Górniku Zabrze. Při běžném souboji o míč ho v 83. minutě již rozhodnutého zápasu střední obránce Stanisław Oślizło, jinak jedna z legend polského fotbalu, ve výskoku udeřil loktem do spánku.

Následoval pád z výšky, bezvědomí, dlouhodobé léčení a – co nejhorší – konec fotbalové kariéry fotbalisty, který toho měl ještě hodně před sebou. Silný otřes mozku s poškozením koordinačního pohybového centra, částečně ochrnutá levá část těla – to bylo zcela neslučitelné s vrcholovým fotbalem.

Když byl po více než měsíci propuštěn z Vojenské nemocnice v Praze ve Střešovicích na vánoční svátky domů, bylo velmi pravděpodobné, že na ligu už to asi nebude. V létě 1964 to zkusil v několika zápasech za duklácké béčko, ale bez velkých změn, tytam byly jeho dřívější pohybové schopnosti.

Později, v létě 1967, to zkusil ještě v B týmu pražské Slavie, ale ani zde to nevedlo k požadovanému úspěchu a cíli.

Z velké kariéry odloupl jen kousek. „Otec mi říkával, že se změnil i po povahové stránce,“ odhaluje synovec Dalibor. „Předtím to byl veselý Moravák, plný chuti do života, pak se dosti uzavřel do sebe,“ odkrývá další následky těžkého úrazu. „A postupem času to je s ním po této stránce stále horší,“ upozorňuje.