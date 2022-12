Tady se narodil fotbalový bůh naší doby

Rozkrýt, proč právě Rosario požívá takového fotbalového věhlasu, je poněkud složité. Kultovní je ovšem celé město. „Má zvláštní nádech, vůni, něco, co člověk vnímá, ale neumí pojmenovat,“ snaží se o to Pavel Zíka, hráčský agent, který v Argentině léta působil jako pracovník zahraničního obchodu. „Argentinci to nazývají pinta a dosadit si každý může, co chce. Já bych použil zvláštní kouzlo,“ rozebírá.