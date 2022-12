MS v číslech: Božský Messi a zasloužené vítězství Argentiny

Mistrovství se přesto odehrálo a zapsalo se do historie. Čím? Tak třeba góly. Ještě nikdy v historii na šampionátu nepadlo tolik gólů, celkem 172. Tedy o jeden víc než na mistrovství světa v roce 1998. Produktivní byli střelci hlavně ve vyřazovací části, kde jich nastříleli celkem 52.

Dát tři góly ve finále se naposledy povedlo Angličanovi Geoffu Hurstovi. Bylo to v roce 1966, kdy Anglie získala dosud svůj jediný světový titul.

Mbappé, který dnes slaví teprve 24. narozeniny, už stihl zazářit na druhém světovém šampionátu. Poté co v Rusku před čtyřmi lety dovedl Francii až k titulu, se letos musel spokojit s druhým místem. Po čtyřech gólech v roce 2018 svoji úspěšnost v Kataru zdvojnásobil.

Do desítky nejlepších střelců v historii se zařadil ještě jeden fotbalista z letošního mistrovství – deset gólů má na kontě Němec Thomas Müller.

Po skupinové fázi to přitom nevypadalo, že mistrovství bude tak napínavé. Celkem totiž v první fázi turnaje skončilo hned šest zápasů výsledkem 0:0, což je vyrovnání neblahého rekordu z roku 2010. Ve skupinách padlo jen 120 gólů, nejméně od stejného šampionátu v Jihoafrické republice.

Maroko se jako první africký tým v historii dokázalo dostat až do semifinále. Na konci ale braly dva cenné kovy evropské týmy a zlato putuje do Jižní Ameriky. A to poprvé po 20 letech, kdy se radovala Brazílie. Argentina zvítězila naposledy v roce 1986.