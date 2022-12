I Messi měl svou slabinu. Odstranil ji a stal se bohem ve finále snů

Šestatřicet let čekala Argentina na moment, kdy opět opanuje fotbalovou planetu. Stalo se, v dechberoucím katarském finále MS proti Francii. A Lionel Messi na své velkolepé cestě dokráčel k vysněnému cíli.

Na katarském stadionu Lusail Iconic se v neděli završil příběh, na jehož rozuzlení napjatě čekal celý fotbalový svět. Otázka zněla: Pozvedne konečně fotbalový fenomén Lionel Messi nad hlavu i nejcennější zlatý pohár světa? Anebo si po zbytek života bude klást otázku: Sakra, proč jsem to ani na pátý pokus nedokázal?

Šampionát psal spoustu příběhů. Ale ten Messiho byl klíčový. Od začátku až do konce. Francouzi sice opakovaně utekli Argentincům takříkajíc z lopaty, přežili dvoubrankovou ztrátu pár minut před koncem normální hrací doby i argentinské vedení v průběhu prodlouženého času. Penalty už patřily Argentině – a Messimu, který za svým příběhem namaloval zlatou tečku. A v neděli večer nebylo na celé planetě oslavovanější osoby.

„Bylo to nejlepší finále, které jsem kdy viděl,“ vysekl dramatu posledního zápasu velkou poklonu Luděk Mádl, dlouholetý fotbalový novinář.

Reprezentanti jihoamerické země vedli už ve 36. minutě 2:0 a vypadalo to, že jsou na cestě ke snadnému vítězství. Utkání ale zdramatizoval skvělý Kylian Mbappé, který poslal zápas dvěma góly v rozmezí dvou minut do prodloužení.

Nad tím, co se v tu chvíli honilo svěřencům trenéra Scaloniho v hlavách, se zamyslel Karel Tvaroh. „Určitě pro ně nebylo snadné se s tím srovnat. Francouzi do té doby vypadali jako píchlý míč, vůbec nebyli v zápase,“ připomněl slova svého kolegy Bosáka. Podle Nosičů vody za to mohla hlavně skvělá taktická připravenost modrobílých.