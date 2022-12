Katar byl malou fotbalovou olympiádou. V Americe 2026 čekejte opak

Ještě než se poprvé koplo do míče, byl Katar nejkontroverznější destinací, kam fotbalový šampionát dosud zavítal. Alespoň to tak vypadalo.

Po skončení turnaje vidí většina zúčastněných především výhody katarského pořadatelství: vše na jednom místě, vše klapalo, fotbal stál za to.

Horko, které by jinak ohrožovalo zdraví účastníků, bylo vyřešeno přesunem turnaje do sklonku podzimu, navíc se zápasy hrály v klimatizovaných halách. Nelíbilo se to jenom evropským zástupcům, jimž se dosud vše podřizovalo. Stačí jen připomenout, že šampionáty v Jižní Americe probíhaly v tamějších klimatických podmínkách rovněž v zimě, ale více hráčům vadil chlad. Například v chilském městě Rancagua, kde Československo v roce 1962 porazilo ve čtvrtfinále Maďarsko 1:0, bylo jen osm stupňů a často v těchto měsících padají teploty pod bod mrazu.