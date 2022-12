Velký rozzlobený šéf. Messiho v Kataru změnila oblíbená kratochvíle Čechů

Už mu to nikdo nevezme. Ve 35 letech zvedl nad hlavu pohár mistrů světa, v ohromujícím finále s Francií vstřelil dva góly a k tomu jeden v penaltovém rozstřelu.

Bylo to v utkání, které vstoupí do historie jako ohromující thriller. Argentinská hvězda v první půli hrála proti Francii exhibici a nakonec ji pomohla porazit na penalty navzdory hattricku Kyliana Mbappého.

Messi zároveň překonal rekord šampionátu, když odehrál 26. zápas na turnaji. V historickém žebříčku se tím dostal před skvělého Němce Lothara Matthäuse.

Neodcházím z národního týmu. Chci pokračovat ve hře jako šampion. Věděl jsem, že mi to Bůh dá, měl jsem pocit, že to tak bude. Teď si to chci užít. Lionel Messi

Ještě něco je úžasné, na svém pátém šampionátu hrál útočník PSG jako z partesu. Neúnavně kličkoval, sprintoval, skvěle přihrával, kopal nebezpečné rohy a střílel klíčové branky. Infarktové finále s Francií vydržel až do samotného konce, pak dal ještě Llorisovi branku z penaltového rozstřelu.

Ikonický argentinský záložník Oscar Ardiles říká, že Maradona bude vždy „o chlup“ lepší než Messi, ale koho to teď zajímá. Maradona hrál o generaci před Messim, byla to jiná doba a jiný fotbal. A hlavně Messi se na rozdíl od svého slavného předchůdce neproslavil onou „Boží rukou“. Ve čtvrtfinálovém zápase MS v Mexiku 1986 mezi Argentinou a Anglií dal tehdy Maradona neférový a neregulérní gól, díky němuž Argentina nakonec vyhrála 2:1 a postoupila do semifinále.

S Maradonou má nicméně Messi přesto dost společného. Stejně jako on je mistrem světa, má i druhé místo (z roku 2014, kdy Argentina padla v prodloužení s Německem 0:1) a rovněž vyhrál i MS U20. Navíc má však zlatou medaili z olympiády v Pekingu a také o trochu víc velkých trofejí individuálních. Je například sedminásobným držitelem Zlatého míče.

Dnes je to jiný Messi

Stal se i prvním mužem, který skóroval v každé fázi na jednom šampionátu. A za ty roky se Messi zároveň změnil. Bylo v tom i přiznání si, že se blíží konec kariéry, že najednou jde o vyšší hodnoty?

Všichni říkají, že věci hodně ovlivnil skromný argentinský trenér Lionel Scaloni, který po zklamání z MS 2018 v Rusku přinesl do týmu novou myšlenku: vytvořit správný ekosystém pro vůdce Messiho. Jednalo se o rozvoj skupiny mladých hráčů pod jasným vedením kapitána, kterého obdivují. Ale mělo to oboustranný efekt. V době nejistoty kolem Messiho budoucnosti v Barceloně mu národní tým nabídl ochranu, útěchu a partu přátel.

Na argentinských tréninkových kempech nechybělo grilování, tradiční letní kratochvíle Čechů, ale i legrace, spousta maté – tradičního jihoamerického nápoje. A ve čtvrtfinále Copa América v roce 2019 proti Venezuele Messi poprvé zazpíval národní hymnu. Bylo to jako malý průlom.

Ve čtvrtfinále v Kataru pak Messi pustil z uzdy emoce, to u něj dřív nebývalo zvykem. Gesty proti nizozemské lavičce si vyšlápl na Wouta Weghorsta, který dvěma góly hodně zkomplikoval Argentincům postup. „Od té doby, co nastoupil, provokoval, narážel do nás a říkal věci, které k fotbalu nepatří. Každého si vážím, ale mám rád, když i oni respektují mě. Ani jejich trenér k nám nebyl uctivý,“ vysvětlil Messi po zápase. Najednou to už nebyl jen ekvilibrista fotbalového balonu, ale i velký rozzlobený šéf.

Messi se prostě rozhodl přijmout roli vůdce a vypadalo to úplně přirozeně. Po 30 dní byl v Kataru obklopen mladými hráči, kteří byli jako on zamlada – vyzývaví, agresivní, soutěživí fotbalisté, kteří vědí, co to je trpět na hřišti.

Za všechno může grilování

Kde tým Argentiny vykouzlil potřebného týmového ducha? To se podržte – u grilování. Na Katarskou univerzitu přivezli čtyři velké grily a sporák a vymohli si prostor pro zavěšení velkých kusů masa. Podle španělského listu El País měli na celý turnaj asi 2,5 tuny masa. Ostatně tohle „asado“ v Argentině není ani tak jídlo, jako spíše nábožensko-společenský obřad.

A protože fotbal je v Argentině tak trochu náboženstvím, vycítili to nějak i fanoušci. Do Kataru jich přijelo podpořit Messiho a další hochy na 40 000. Po šokující úvodní porážce od Saúdské Arábie byla přitom každá hra jako sbírání maličkých trofejí ze šampionátu na cestě k hlavní ceně.

„Není snadné vyjít na hřiště s vědomím, že musíte vyhrát, protože pokud to nedokážete, končíte. Děláme to od druhého zápasu,“ vysvětlil Messi po zápase s Chorvatskem.

Foto: Nick Potts, PA Images, Profimedia +15

Po vítězném čtvrtfinále pak strávil den se svou ženou Antonellou a jejich třemi dětmi na univerzitě v Kataru. Samozřejmě že byl i chvíli v posilovně a svěřil se do rukou fyzioterapeutů. V následujících dnech už jen lehce trénoval a odpoledne hrál s přáteli karetní hru „truco“.

Co bude dál?

„Samozřejmě cítím velké štěstí, že mohu dokončit kariéru na mistrovství světa ve finále,“ řekl Messi po semifinálové výhře nad Chorvatskem. „Do příštího šampionátu zbývá mnoho let, nemyslím si, že se tam dostanu. Skončit tímto způsobem je prostě úžasné.“

Co bude s Messim dál? Mohl by přijmout novou nabídku z Paris Saint-Germain a zůstat až do roku 2025. Scaloni by určitě chtěl, aby pokračoval až do Copa América 2024 a nevzdal se naděje, že i ve 39 letech může být kapitánem Argentiny na příštím mistrovství světa.

On sám vzápětí po velké katarské výhře prohlásil, že nemá v plánu odejít z mezinárodního fotbalu. „Neodcházím z národního týmu. Chci pokračovat ve hře jako šampion,“ řekl Messi. „Věděl jsem, že mi to Bůh dá, měl jsem pocit, že to tak bude. Teď si to chci užít.“