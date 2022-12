Případ Ronaldo. Pád hvězdy v přímém přenosu

„Cristiano Ronaldo byl redukován do role superhvězdy, kterou nikdo nechce… Portugalci následovali vedení Manchesteru United a rozhodli se, že by bez něj mohli být lepší,“ napsala BBC ve své sportovní rubrice.

Zatím není jasné, zda Ronaldo nastoupí ve čtvrtfinále proti Maroku, ale Santos by byl sám proti sobě, kdyby měnil, co mu v osmifinále tak báječně fungovalo. Je se svým týmem na hraně obřího úspěchu. A každý viděl, jak portugalské mužstvo bez Ronalda omládlo a zrychlilo.

Mimochodem před zahájením šampionátu Ronaldo skoro prorocky prohlásil, že pokud by nedal ani jeden gól a Portugalci by se přesto stali mistry, tak to prý přijímá, protože je pro něj důležité, že se jeho země zapíše do dějin.