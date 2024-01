Proč si Slavia kupuje brankáře Staňka, když jich má dost

K přestupu do nestaršího českého klubu měl brankář Jindřich Staněk blízko už v létě 2019, kdy Slavia o něj mocně stála. „V tu chvíli jsem do ní ale jít nechtěl. Přál jsem si zkusit první ligu v Budějovicích,“ odmítl tehdy.

V zimě odešel do Viktorie Plzeň a stal se velkou oporou týmu, dotáhl to až do reprezentace. Teď vábení Edenu už těžko unikne.

Reprezentační jednička

Velký přestup však vyvolává i velké otázky. Potřebuje Slavia vůbec nového brankáře, který by měl usilovat o post jedničky či ho mít dokonce zajištěný? „Mandous, Kolář, Sirotník, Vágner, Kinský, Stejskal, Dvořák… A teď ještě Staněk. My bychom mohli z brankářů sestavit pomalu vlastní jedenáctku. Tuto ‚strategii‘ nechápu!“ diví se v diskuzi ve Slávistických novinách na toto téma přispěvatel Alfabet.

Nabídka brankářů, kteří mají ve Slavii kontrakt, je skutečně široká. „Ale kdo je jedničkou v reprezentaci?“ pokládá protiúdernou otázku brankářská legenda Jaromír Blažek, odchovanec Slavie, který v ní získal v roce 1996 mistrovský titul, dalších šest však přidal v dresu sparťanského rivala.

Má naprosto jasno. „Slavia chce mít nejlepší hráče, to se týká i brankáře. Proto má zájem o Staňka,“ připomíná Blažek, že rodák ze Strakonic držel český tým při vyvrcholení úspěšné kvalifikace o postup na letošní mistrovství Evropy proti Polsku a Moldavsku.

Ale v předchozím zápase proti Faerským ostrovům dostal důvěru slávistický Aleš Mandous. „Ten bude tvořit zdravou konkurenci, tu Slavia při svých ambicích potřebuje na všech místech,“ říká držitel bronzové medaile z evropského šampionátu 2004 v Portugalsku.

Další však ve slávistickém kádru už nevidí. „Ondra Kolář už asi moc chytat nebude, Tonda Kinský je velká naděje, ale potřebuje dozrát, stejně jako ostatní,“ probírá se soupiskou. Získání Staňka jednoznačně schvaluje.

Brankář se najde

Poněkud jiného názoru je bývalý hráč a trenér pražského týmu Ivan Kopecký. „Nemyslím si, že by právě na postu brankáře měla Slavia slabinu. A v nabídce je jich celkem dost,“ rozhlíží se po lize i v zahraničí, ovšem s upozorněním, že má za sebou minulost útočníka.

Ale jako trenér – v roce 1986 šokoval československou ligu, když s podceňovaným týmem TJ Vítkovice dobyl titul – musel najít na tomto zodpovědném místě pevnou oporou. „Dobrý gólman se však vždycky najde,“ upozorňuje Kopecký.

Staňkovým příchodem může nastat v mužstvu pnutí, chytat může vždy jen jeden. „Ale to si musí rozebrat sportovní úsek Slavie, především trenéři,“ vnáší do sporu uvážlivost Jan Stejskal, jenž rovněž bral mistrovské tituly v obou pražských rivalech jako Blažek, jen v opačném sledu. „Já do toho nevidím,“ odmítá kategoricky soudit odborník, jenž po skončení kariéry připravoval brankáře i v reprezentačním výběru.

Zkušenosti z Ligy mistrů

Není pochyb, že Staněk svými někdy až neuvěřitelnými zákroky dotáhl Viktorii Plzeň k poněkud neočekávanému titulu českého šampiona ročníku 2021/2022 právě na úkor několik let dominující Slavie. Měl obrovský podíl na nečekaném postupu do Ligy mistrů přes HJK Helsinky, Šeriff Tiraspol a FK Karabach.

V elitní společnosti s Bayernem Mnichov, Interem Milán a FC Barcelonou však soubor trenéra Michala Bílka zcela propadl, šest porážek a skóre 5:24 zaškaredilo klubové anály. Jen skotský Glasgow Rangers s brankovým poměrem 2:22 byl horší.

Zkušenosti však nabral nedocenitelné. Při jarních zápasech v Evropské lize se mohou hodit. „Ale Mandous i Kolář je mají také,“ podotýká Stejskal. „V tom bych neviděl nějakou Staňkovu přednost, oba rovněž chytali v reprezentaci, prošli těžkými zápasy v evropských soutěžích,“ zdůrazňuje účastník mistrovství světa 1990 v Itálii.

A znovu se vrací ke své základní myšlence. „Vedení Slavie musí vědět, proč chce Staňka získat,“ opakuje Stejskal.

Anglické angažmá

Co však může Staněk proti svým konkurentům nabídnout, je fakt, že prošel anglickou brankářskou výchovou. Jako sedmnáctiletý mladíček přestoupil v lednu 2014 ze Sparty do liverpoolského Evertonu, hrajícího Premier League, kde podepsal smlouvu na dva a půl roku.

Jeho angažmá však příliš nezvonilo. V září 2015 odešel na měsíční hostování do sedmiligového Hyde United, kde odchytal pět ligových utkání. V únoru 2016 poprvé usedl na lavičku náhradníků v zápase Premier League proti Newcastlu United, v červnu 2016 z Evertonu odešel, aniž by odchytal jediný zápas v A-týmu.

Ale prošel uznávanou anglickou školou. Otisklo se to na jeho vyspělosti? „Zas tolik to neznamená,“ nepřikládá působení na britských ostrovech Stejskal, jenž v období let 1990–1994 za londýnský Queen’s Park Rangers vychytal 30 nul, takový význam. „Jen v anglickém fotbale je všechno rychlejší,“ nachází přece jen nějaký přínos.

Staněk je chválen za vynikající práci nohou, což je jeden ze základních požadavků pro moderního brankáře. „Nemyslím si, že by mu v tomto ohledu Anglie nějak pomohla, důraz se na to klade všude,“ říká Stejskal. A navíc je tato schopnost u Staňka i rozporována. „V repre jsem při zpětné přihrávce na Staňka vždy trnul. A trnul očividně i Staněk…,“ nabídl svůj názor v polemice ve Slávistických novinách přispěvatel s přezdívkou Zofreee.

Každá zkušenost ze zahraničí hráče ovšem zocelí po lidské stránce, pozná cizí prostředí, naučí se spoléhat sám na sebe, zdokonalí legionáře i po stránce jazykové vybavenosti. „To jsou cenné zkušenosti,“ souhlasí Stejskal.

Hodnotná náhrada

Součástí transakce je i hráčská náhrada. Do západočeské metropole míří jako součást vyrovnání slávistický odchovanec Matěj Valenta, člen reprezentačního výběru do 21 let, který chodil po hostování – za mateřský klub si zapsal jediný ligový start v mistrovském ročníku 2018/2019.

Pak byl půjčený na dva ročníky do Českých Budějovic, následný strávil ve Slovanu Liberec, v probíhajícím se stal členem základní sestavy v 1. FC Slovácko. A všude patřil k oporám. O tom svědčí i slova trenéra Martina Svědíka, když přivítal své svěřence na zahájení zimní přípravy. Ovšem bez Valenty, jehož si stáhla Slavia pro své účely. „Samozřejmě je to pro nás problém, velké oslabení,“ neskrýval Svědík lítost nad ztrátou klíčového hráče. „Těžko můžeme takového hráče koupit,“ zalitoval nedostatku finančních prostředků.

Jindřich Staněk Narozen 27. duben 1996, Strakonice

Hráčská kariéra: Dynamo České Budějovice (2004–2006), Sparta Praha (2006–2014), Everton FC / Anglie (2014–2015), Hyde United / Anglie (2015), Everton FC / Anglie (2016), Dynamo České Budějovice (2016–2017), HFK Třebíč (2017), Dynamo České Budějovice (2018–2020), Viktoria Plzeň (2020–2023)

Reprezentace Česka : 2021–2023 (8/0)

Úspěchy : mistr české ligy 2021/2022

Valenta by měl ponížit přestupovou částku, Slavia si ho cení na milion eur (asi 25 milionů korun), tedy polovina sumy, za kterou hodlá koupit Staňka. „Získat tak mladého hráče, který se už v lize navíc adaptoval, je pro Plzeň velice výhodné,“ soudí trenér Kopecký.

Navíc se zvažovalo, že by součástí dohody byl i záložník Lukáš Červ, jenž sice patří Slovanu Liberec, ale Slavia na něj má jako na svého odchovance předkupní právo. „Kdyby to byli dva mladí hráči, tak to by Plzeň udělala velký obchod,“ neskrývá Kopecký.